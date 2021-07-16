Пожар на мусорном полигоне под Евпаторией: превышение концентраций загрязняющих веществ не выявлено

Специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в окрестностях мусорного полигона под Евпаторией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

Самое главное по состоянию на 18:00. Сделаны пробы воздуха и превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Возгорания локального характера, площадь 1400 — 1600 кв. метров. На территории работает 32 единицы тяжёлой техники: экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, комбинированные дорожные машины. Возникающие возгорания проливаем водой, ограничивая его распространение, а также ровняем и утрамбовываем слоем грунта. Повторюсь, основная наша задача ограничить доступ воздуха в очаги горения. Подчеркну, что угрозы жизни и здоровья людей нет. Также отсутствует риск переброски огня на соседние территории, — отметил Роман Тихончук.

По его словам, для ликвидации пожара на полигоне ТКО задействованы все силы. Кроме того, помогают предприниматели, дорожные службы и крымские министерства.

Напомним, 16 июля на мусорном полигоне МУП «Экоград» произошел пожар. Предварительная причина — поджог. Прокуратура Крыма начала проверку по факту возгорания на полигоне.

Фото: страница в Facebook Р.Тихончука.