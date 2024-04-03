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Пожар в крымском селе Цветково: с хозпостройки огонь перекинулся на жилой дом

Пожар в крымском селе Цветково: с хозпостройки огонь перекинулся на жилой дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:06 03.04.2024

Вчера, в 16:51 в МЧС поступил сигнал о пожаре в селе Цветково (Красногвардейский район).

По прибытии было установлено, что горят две хозпостройки, огонь перекинулся на кровлю одноэтажного жилого дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Существует угроза распространения огня на всё здание, ситуация осложнялась сильным, порывистым ветром. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к тушению огня. В течение 1 ч. 35 мин. возгорание было полностью локализовано и ликвидировано на площади 47 кв. метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня на весь дом. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.

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