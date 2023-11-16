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Пожар в крымском селе Владиславовка: спасатели не позволили огню распространиться на весь дом

Пожар в крымском селе Владиславовка: спасатели не позволили огню распространиться на весь дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:46 16.11.2023

Вчера, в 11:11 в МЧС поступила информация о пожаре в селе Владиславовка Кировского района. На территории частного домовладения загорелась пристройка к жилому дому. В любой момент огонь мог распространиться на весь жилой дом. Сотрудники МЧС провели боевое развертывание, оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня.

В течение 30 минут пожар был локализован и ликвидирован. Благодаря оперативной и слаженной работе крымских огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Площадь составила 10 квадратных метров, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняют эксперты.

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Пожар в крымском селе Владиславовка: спасатели не позволили огню распространиться на весь дом

Фото: МЧС РК.

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