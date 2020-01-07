Пожар в Севастополе. Один человек погиб, ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии

Пожар в Севастополе произошёл накануне вечером — сообщение о ЧП в службу спасения поступило в 20:54. Огонь разбушевался в квартире одного из многоэтажных домов по Проспекту Победы.



По прибытию подразделений МЧС к месту происшествия было установлено, что идёт дым из квартиры на первом этаже. После вскрытия входной двери и проникновения в помещение звеном ГДЗС было обнаружено двое пострадавших, которые были доставлены на свежий воздух. Вызваны службы «102», «103» и «104». Один из пострадавших впоследствии скончался. Второй в тяжёлом состоянии был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. На тушение был подан ствол «Б». Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 21:21. Полная ликвидация возгорания произведена в 21:30, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На месте происшествия также работали сотрудники Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

При проведении работ была выполнена эвакуация жителей с верхних этажей многоквартирного дома. В 22 часа 39 человек, из них 5 детей, вернулись в свои квартиры. В тушении от МЧС были задействованы: 5 единиц техники и 15 человек личного состава, — рассказали в ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе