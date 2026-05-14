Пожарное оборудование: виды, назначение и требования к оснащению объектов

Пожарное оборудование — это комплекс технических средств и устройств, предназначенных для предотвращения, обнаружения и тушения возгораний, а также защиты людей и имущества от последствий пожара. Независимо от типа объекта — будь то частный дом, офис, торговый центр или производственное помещение — правильное подбор и установка пожарного оборудования являются обязательными условиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций и минимизации ущерба в случае возгорания.
В этом материале разберём основные виды пожарного оборудования, нормативные требования к его размещению и эксплуатации, а также практические рекомендации по выбору средств пожаротушения для разных категорий объектов.
Классификация пожарного оборудования
Всё пожарное оборудование условно делится на несколько крупных групп, каждая из которых выполняет свою функцию в системе противопожарной защиты:
1. Средства пожаротушения
- огнетушители (порошковые, углекислотные, воздушно-пенные, водные, аэрозольные) — мобильные устройства для тушения возгораний на начальной стадии.
- пожарные краны и рукава — стационарные системы внутреннего противопожарного водопровода.
- автоматические установки пожаротушения (спринклерные, дренчерные, газовые, порошковые, тонкораспылённой водой) — срабатывают автоматически при обнаружении признаков пожара.
- пожарные щиты и инвентарь (багры, лопаты, вёдра, ящики с песком) — вспомогательные средства для локализации очага.
2. Средства пожарной сигнализации и оповещения
- датчики дыма, тепла, пламени — обнаруживают признаки возгорания.
- приёмно-контрольные приборы — обрабатывают сигналы от датчиков и передают их на пульт.
- системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) — информируют людей о пожаре и координируют их выход из здания.
3. Средства индивидуальной защиты и эвакуации
- противодымные маски и самоспасатели — защищают органы дыхания от токсичных продуктов горения.
- эвакуационные лестницы, канатные устройства, спасательные рукава — обеспечивают безопасный спуск с высоты.
- световые указатели «Выход» и знаки пожарной безопасности — помогают ориентироваться в задымлённом помещении.
4. Противопожарные конструкции и материалы
- огнестойкие двери, окна, перегородки — ограничивают распространение огня и дыма.
- огнезащитные составы для древесины, металла, тканей — повышают предел огнестойкости конструкций.
- противопожарные шторы и клапаны — автоматически перекрывают вентиляционные каналы и проёмы при пожаре.
Нормативная база: что регулирует выбор оборудования
В Российской Федерации требования к пожарному оборудованию устанавливаются следующими нормативными документами:
- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — определяет общие требования к объектам защиты.
- Свод правил СП 9.13130.2009 — регламентирует эксплуатацию огнетушителей.
- СП 3.13130.2009 — устанавливает требования к системам оповещения и эвакуации.
- СП 5.13130.2009 — нормы проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации.
- ГОСТы на конкретные виды оборудования (например, ГОСТ Р 51057-2001 на огнетушители).
Как выбрать огнетушитель: практические рекомендации
Огнетушитель — самое распространённое и доступное средство тушения. Чтобы не ошибиться с выбором, ориентируйтесь на три параметра:
- Класс пожара, который возможно потушить данным устройством:
- A — твёрдые вещества (дерево, бумага, текстиль);
- B — жидкие вещества (бензин, масла, краски);
- C — газообразные вещества;
- D — металлы и металлосодержащие соединения;
- E — электроустановки под напряжением;
- F — растительные и животные масла в кухонном оборудовании.
- Объём и масса:
- для квартиры или небольшого офиса подойдёт огнетушитель объёмом 2–4 литра (или 2–4 кг для порошковых);
- для производственных помещений, гаражей, складов — от 5 до 10 кг;
- для крупных объектов — стационарные модули или тележечные модели.
- Тип заряда:
- порошковые (ОП) — универсальны, но оставляют трудносмываемый налёт; не рекомендуются для серверных и помещений с электроникой.
- углекислотные (ОУ) — идеальны для электроустановок, не повреждают оборудование, но требуют осторожности при использовании в замкнутых пространствах.
- воздушно-пенные (ОВП) — эффективны при тушении твёрдых и жидких веществ, но не подходят для электроустановок.
- водные с добавками (ОВЭ) — экологичны, безопасны для людей, но имеют ограничения по температуре хранения.
Требования к размещению и обслуживанию
Даже самое современное оборудование не сработает, если оно установлено с нарушениями или не обслуживается. Основные правила:
- огнетушители должны располагаться на видных, легкодоступных местах, вдали от отопительных приборов и прямого солнечного света.
- высота установки — не более 1,5 м от пола до нижней части корпуса.
- пожарные краны должны быть опломбированы, рукава — аккуратно уложены и присоединены к стволу.
- все средства пожаротушения подлежат регулярной проверке: визуальный осмотр — ежемесячно, техническое обслуживание — ежегодно, перезарядка — по графику, указанному в паспорте изделия.
- журнал учёта огнетушителей и актов проверки должен вестись на каждом объекте.
Особенности оснащения разных типов объектов
Подход к подбору оборудования зависит от категории помещения. Для частных домов и квартир достаточно минимального набора: огнетушителя ОП-4 или ОУ-3, плана эвакуации и дымового извещателя. Важно разместить средства на путях эвакуации.
Для офисов и магазинов требуются огнетушители из расчёта 1 штука на 50–200 квадратных метров, пожарные краны (в многоквартирных домах) и системы оповещения. Требуется учёт класса пожарной опасности и количества людей.
Производственные помещения нуждаются в автоматических установках, пожарных щитах и огнетушителях повышенной ёмкости. Обязательно согласование проекта с органами Госпожнадзора.
Для гаражей и автосервисов необходимы огнетушители классов B и E, ящик с песком и противопожарное полотно. При подборе учитывают наличие легковоспламеняющихся жидкостей и электрооборудования.
Образовательные и медицинские учреждения требуют комплексной системы: сигнализации, СОУЭ, огнетушителей и средств эвакуации. К таким объектам предъявляются повышенные требования к надёжности и скорости срабатывания оборудования.
Частые ошибки при организации пожарной безопасности
Анализ реальных происшествий показывает, что большинство проблем возникает не из-за отсутствия оборудования, а из-за нарушений в его эксплуатации:
- установка огнетушителей в запертых шкафах или за мебелью.
- игнорирование сроков перезарядки и технического обслуживания.
- использование несертифицированной продукции.
- отсутствие инструктажа персонала: люди просто не знают, как воспользоваться средствами пожаротушения.
- неправильный выбор типа огнетушителя под класс пожара (например, водный — для электроустановок).
