Пожарные и спасатели из разных регионов России преодолели 800 ступеней на севастопольском мысе Фиолент

Живописные ландшафты – непростой маршрут. Пожарные и спасатели из разных регионов страны испытали свои силы и выносливость, приняв участие в соревновании по скоростному подъёму газодымозащитников «Легендарный вызов». Борьба за первенство развернулась в одном из самых привлекательных природных уголков Севастополя – на мысе Фиолент. Дистанция охватила часть знаменитой лестницы, ведущей вверх по скале с берега пляжа «Яшмовый».

Участникам было необходимо за минимальный отрезок времени преодолеть почти 800 ступеней – это высота 30-этажного дома. Причём действовать нужно было в полной боевой экипировке, включившись в аппараты на сжатом воздухе.

У нас более 50 участников, в том числе 9 девушек. Команды приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Калмыкии, Республики Крым, — рассказывает Денис Юрченко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю (по Государственной противопожарной службе).

Важность соревнований в тренировке выносливости и подготовке огнеборцев к преодолению тяжёлых для прохождения дистанций, ведь такие забеги нередко приходится совершать на пожарах. Отдельный забег совершили местные журналисты. Все участники показали впечатляющий результат, практически не сбавляя темп и не теряя рвения к победе.

В общекомандном зачёте III место занял пожарно-спасательный отряд Кронштадтского и Выборгского района города Санкт-Петербурга, II у пожарно-спасательного отряда Приморского района города Санкт-Петербурга, I у команды Главного управления МЧС России по городу Москве. Быстрее всех участников, прошедших дистанцию в средствах защиты органов дыхания и зрения, оказался представитель чрезвычайного ведомства по городу Москве Сергей Царёв – его время подъёма 5 минут 3 секунды. Среди девушек победа у сотрудницы Пожарно-спасательного отряда Кронштадтского и Выборгского района Санкт-Петербурга – её время 6 минут 10 секунд. Севастопольская участница Марина Засыпкина завоевала 2 место в женском зачёте.

В соревнованиях участвую второй раз, приезжаю, очень нравится, очень здорово, потрясающие виды. Думаю, каждый пожарный должен обязательно приехать, поучаствовать в этих соревнованиях, попробовать свои силы. По сравнению с прошлым годом я результат свой улучшил на 15 секунд. Конечно же, я упорно тренировался, готовился, чтобы показать более достойное время. Приезжая сюда, мы только и думали, как победить командой. Личные результаты как бы на второй план отходят. Главное — это команда, победа в команде, – уверен Сергей Царёв, представитель команды Главного управления МЧС России по городу Москве. Очень интересная дистанция! Мы приехали, в первый день пришли просто погулять по ступенькам и подумали – вроде как будто бы легко. А сегодня, когда с нагрузкой и в аппарате, было тяжело, на самом деле очень много было моментов, когда хотелось просто встать отдохнуть, отдышаться, либо замедлиться, но как-то удалось перебороть. Не знаешь на такой дистанции, где будет финиш. Когда мы бежим 39 этажей в Санкт-Петербурге, ты хотя бы ориентируешься по этажам, понимаешь, сколько еще до конца, а тут просто бежишь, бежишь… В следующем году планируем свой результат ещё улучшить, – делится впечатлениями Виктория Осинцева, участница команды Пожарно-спасательного отряда Кронштадтского и Выборгского района Санкт-Петербурга.

Мероприятие посвятили юбилейным датам – грядущему 150-летию пожарной охраны Севастополя, 80-летию Великой Победы, 35-летию МЧС России и Дню советской пожарной охраны.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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