Пожары в Джанкойском и Кировском районах. И снова неосторожное обращение с огнем

Вчера утром в МЧС поступило сообщение о возгорании в селе Владиславовка Кировского района. Прибыв к месту происшествия, огнеборцы выяснили, что в одной из комнат частного жилого дома произошло возгорание. Есть угроза распространения огня на все строение. Пожарные провели боевое развертывание и подали воду на тушение пламени.
В течение 25 минут огонь был ликвидирован на площади 4 кв. метра. Дальнейшего распространения пожара на соседние комнаты не допущено. Пострадавших нет. Причина устанавливается, — сообщили в МЧС РК.
В 11:44 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в с. Ближнегородское (Джанкойский район). На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка. Возникла угроза распространения огня на жилой дом.
Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 30 минут. Площадь его составила 32 кв. метра. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего «перехода» огня, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами.
Предварительные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем.
МЧС Республики Крым напоминает, чтобы не лишиться своего имущества, необходимо соблюдать следующее:
- не курить и не пользоваться открытым огнем в сарае, гараже, других хозяйственных постройках;
- во избежание короткого замыкания тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов;
- использовать инструменты с изоляцией, избегать попадания влаги на провода и приборы;
- необходимо защитить свое имущество первичными средствами пожаротушения огнетушителями, ящиком с песком и т.д.;
- во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
- отключайте все электрические устройства, когда они не используются;
- все выходы должны быть чистыми.
При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в службу спасения по телефону «112».
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