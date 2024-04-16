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Пожары в Джанкойском и Кировском районах. И снова неосторожное обращение с огнем

Пожары в Джанкойском и Кировском районах. И снова неосторожное обращение с огнем

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:53 16.04.2024

Вчера утром в МЧС поступило сообщение о возгорании в селе Владиславовка Кировского района. Прибыв к месту происшествия, огнеборцы выяснили, что в одной из комнат частного жилого дома произошло возгорание. Есть угроза распространения огня на все строение. Пожарные провели боевое развертывание и подали воду на тушение пламени.

В течение 25 минут огонь был ликвидирован на площади 4 кв. метра. Дальнейшего распространения пожара на соседние комнаты не допущено. Пострадавших нет. Причина устанавливается, — сообщили в МЧС РК.

В 11:44 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в с. Ближнегородское (Джанкойский район). На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка. Возникла угроза распространения огня на жилой дом.

Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 30 минут. Площадь его составила 32 кв. метра. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего «перехода» огня, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами.

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Предварительные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Пожары в Джанкойском и Кировском районах. И снова неосторожное обращение с огнем

МЧС Республики Крым напоминает, чтобы не лишиться своего имущества, необходимо соблюдать следующее: 

  • не курить и не пользоваться открытым огнем в сарае, гараже, других хозяйственных постройках;
  • во избежание короткого замыкания тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов;
  • использовать инструменты с изоляцией, избегать попадания влаги на провода и приборы;
  • необходимо защитить свое имущество первичными средствами пожаротушения огнетушителями, ящиком с песком и т.д.;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • отключайте все электрические устройства, когда они не используются;
  • все выходы должны быть чистыми.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в службу спасения по телефону «112».

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