Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Пожары в Крыму 20 июня: в Морском горела хозпостройка, в Щебетовке – жилой дом
актуально в республике
Пожары в у 20 июня: в Морском горела хозпостройка, в Щебетовке – жилой дом

Пожары в Крыму 20 июня: в Морском горела хозпостройка, в Щебетовке – жилой дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 17:47 21.06.2024

Вчера, в 15:38 в службу спасения поступила информация о пожаре в пгт Щебетовка. На первом этаже многоквартирного дома в одной из квартир загорелись кухня и балкон. Возникла угроза распространения огня на всю квартиру и на квартиру выше этажом.

В течение 30 минут возгорание было полностью локализовано и ликвидировано на площади 16 кв. метров. Благодаря слаженным действиям пожарных дальнейшего распространения огня удалось избежать. Причины пожара устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Ранее в службу спасения поступил тревожный сигнал о пожаре в с. Морском. Здесь на территории частного домовладения загорелись отдельно стоящая хозяйственная постройка и сено. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 20 минут на площади 16 квадратных метров. Пострадавших нет.

Узнайте больше:  Накануне вечером в Ялте потушили пожар в многоквартирном доме

Пожары в Крыму 20 июня: в Морском горела хозпостройка, в Щебетовке – жилой дом

Фото: МЧС РК.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.