Пожары в Крыму 20 июня: в Морском горела хозпостройка, в Щебетовке – жилой дом

Вчера, в 15:38 в службу спасения поступила информация о пожаре в пгт Щебетовка. На первом этаже многоквартирного дома в одной из квартир загорелись кухня и балкон. Возникла угроза распространения огня на всю квартиру и на квартиру выше этажом.

В течение 30 минут возгорание было полностью локализовано и ликвидировано на площади 16 кв. метров. Благодаря слаженным действиям пожарных дальнейшего распространения огня удалось избежать. Причины пожара устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Ранее в службу спасения поступил тревожный сигнал о пожаре в с. Морском. Здесь на территории частного домовладения загорелись отдельно стоящая хозяйственная постройка и сено. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 20 минут на площади 16 квадратных метров. Пострадавших нет.

Фото: МЧС РК.

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