Пожары в Первомайском и Красногвардейском районах Крыма. Причина – «человеческий фактор»

8 апреля, в 19:44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании на территории частного домовладения в Красногвардейском районе Крыма. В поселке Красногвардейское загорелось частное подворье. Огонь охватил хозпостройки и в любой момент мог перекинуться на жилой дом.

Пожар был локализован в 19:52, а полностью потушен в 20:15. Жертв нет. Как уточнили в ГУ МЧС России по РК, на пожаре спасено 12 единиц крупного рогатого скота.

Ну а несколькими часами ранее в МЧС поступил сигнал о пожаре в селе Калинино (в Первомайском районе).

По прибытии выяснилось, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом. Огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению. В течение 50 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 75 квадратных метров. Для предотвращения повторного возгорания огнеборцы провели работы по разбору и проливке тлеющих конструкций. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины происшествий устанавливаются экспертами. Предварительно – всему виной человеческая беспечность и нарушения пожарной безопасности.