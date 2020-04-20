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Позитивный сценарий продления режима «самоизоляции» - до середины мая. Негативный – до июня
Фото: Kremlin.ru

Позитивный сценарий продления режима «самоизоляции» — до середины мая. Негативный – до июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 20.04.2020

На федеральном уровне обсуждается продление режима «самоизоляции». Как пишет РБК, наиболее вероятный сценарий – до середины мая.

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Пояснение простое: если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса.

Напомним, в этом году «отдыхаем» (иначе как в кавычках во время «коронавирусных выходных» написать не можем): с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три «рабочих дня» — с 6 по 8 мая.

В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня.

Отметим, что в понедельник, 20 апреля, Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.

Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений, — сказал Президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заболевших в них может резко вырасти в ближайшее время.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о надеждах властей, «что к лету эта ситуация начнет спадать».

Позитивный сценарий продления режима «самоизоляции» - до середины мая. Негативный – до июня

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