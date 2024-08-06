Прабабушки и прадедушки Севастополя могут получать доплату к пенсии за правнуков, находящихся на их иждивении

В 2024 году севастопольские прабабушки и прадедушки получили право на увеличенную фиксированную выплату к пенсии по старости или инвалидности, если на их иждивении находятся правнуки, не имеющие трудоспособных родителей. В таком случае Отделение Социального фонда России по Севастополю увеличивает им на треть фиксированную выплату к пенсии. Доплата производится как для работающих, так и неработающих пенсионеров.

Доплата полагается за правнуков в возрасте до 18 лет. Если они обучаются на очной форме обучения, то доплата осуществляется до достижения 23 лет, либо старше 23 лет, если им установлена инвалидность с детства. Учитывается не более трех иждивенцев, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Социального фонда по Севастополю Елену Гайворонскую.

Размер фиксированной выплаты к пенсии в 2024 году составляет 8 134,88 рубля. Соответственно, треть надбавки на одного правнука составляет 2 711 рублей, на двоих — 5 422 рубля, на троих — 8 134 рубля.

Для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в любой клиентской службе Отделения Социального фонда России по Севастополю, МФЦ или на портале госуслуг. Вместе с заявлением нужно предоставить документы, подтверждающие родственные отношения правнуков и прабабушек, прадедушек (свидетельства о рождении, о браке и т.д.)

Предварительно записаться на прием либо получить консультацию севастопольцы могут по телефону 8-800-100-00-01 — связавшись с оператором второй линии из регионального Отделения СФР. Звонок со всех телефонов бесплатный, график работы: без перерыва с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 16.45.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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