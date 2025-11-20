Правила бесплатного предоставления земли льготникам могут изменить — что нужно знать

Право на первоочередное получение государственных и муниципальных земельных участков есть у многодетных семей, ветеранов боевых действий, героев России и других льготных категорий граждан, напомнил зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, который является одним из авторов законодательной инициативы. Сейчас нет закона о единой льготе. Нормы о бесплатном предоставлении земли прописаны в разных законах. При этом право на безвозмездное получение участка не связано с местом проживания, льготник может реализовать его в любом регионе. Есть случаи, когда одни и те же люди многократно получали земельные участки в разных регионах, отметил Салпагаров. Кроме того, сейчас льготы не учитывают особенности земельного банка регионов.

Согласно законопроекту, регионы смогут ставить или снимать с учёта граждан, имеющих право на льготу. Помимо этого, регионы будут самостоятельно решать, участки какой площади предоставлять льготникам. Также предложено ввести принцип однократности предоставления участков льготникам.

Вопрос об однократности предоставления бесплатных участков вызывает вопросы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен. По его мнению, он нуждается в дополнительной проработке. Он добавил, что профильный комитет Госдумы концептуально поддерживает поправки. Депутат уверен, что все вопросы будут сняты ко второму чтению документа.

источник: ЦИАН