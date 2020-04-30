Правительство Крыма о выплатах пособий и социальной поддержке населения в мае

Правительство Крыма сообщает: пособия за счет средств республиканского бюджета переведены на счета получателей, за счет федерального бюджета выплата начнется с 6 мая 2020 года

Меры социальной поддержки за счет средств республиканского бюджета за май текущего года переведены на счета получателей в полном объеме.

К данным выплатам относятся:

— государственная социальная помощь малоимущим семьям;

— пособие на ребенка, в том числе пособие на ребенка одинокой матери;

— пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов;

— ежемесячная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба;

— субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

— дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов;

— выплата лицам, оказывающим социальные услуги;

— ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства;

— ежемесячная помощь на детей, находящихся под опекой.

Меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета за май будут переводиться на счета получателей, начиная с 6 мая 2020 года.

К данным выплатам относятся:

— ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Гражданам, получающим пособия через почтовые отделения, выплата будет осуществляться согласно графику работы ГУП РК «Почта Крыма».