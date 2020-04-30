Правительство Крыма о выплатах пособий и социальной поддержке населения в мае

Правительство Крыма сообщает: пособия за счет средств республиканского бюджета переведены на счета получателей, за счет федерального бюджета выплата начнется с 6 мая 2020 года
Меры социальной поддержки за счет средств республиканского бюджета за май текущего года переведены на счета получателей в полном объеме.
К данным выплатам относятся:
— государственная социальная помощь малоимущим семьям;
— пособие на ребенка, в том числе пособие на ребенка одинокой матери;
— пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов;
— ежемесячная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба;
— субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
— дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов;
— выплата лицам, оказывающим социальные услуги;
— ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства;
— ежемесячная помощь на детей, находящихся под опекой.
Меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета за май будут переводиться на счета получателей, начиная с 6 мая 2020 года.
К данным выплатам относятся:
— ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет;
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Гражданам, получающим пособия через почтовые отделения, выплата будет осуществляться согласно графику работы ГУП РК «Почта Крыма».
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