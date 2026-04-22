Правительство Крыма представило результаты своей деятельности за 2025 год

По словам Юрия Гоцанюка, ВРП Крыма продолжает уверенный рост, превысив отметку в 945 млрд руб. По базовым отраслям экономики – промышленности, строительству, транспортному комплексу и торговле – зафиксирован рост на уровне 16%.

Собственные доходы консолидированного бюджета республики увеличились более чем на 20%, превысив 160 млрд руб.

Объем внебюджетных инвестиций возрос на 14,5% и достиг 270,5 млрд руб. В течение года заключено 44 новых соглашения на 150 млрд руб. В текущем году уже подписано 14 соглашений на сумму 67 млрд руб.

В рамках СЭЗ успешно реализуется 1349 инвестпроектов. Общий объем капиталовложений превысил 300 млрд руб., из которых 45 млрд инвестировано в 2025 году.

За прошедший год создано более 9 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 2,1%, что ниже среднероссийских показателей.

В 2025 году освоение средств по госпрограмме социально-экономического развития Крыма – практически стопроцентное(73 млрд руб.). По 128 объектам выполнялись строительно-монтажные работы, 36 сданы в эксплуатацию.

В этом году реализуется 110 мероприятий госпрограммы на 58 млрд руб. До конца года планируется завершить 30 объектов, в том числе 10 – социальной и 20 инженерной и дорожной инфраструктуры.

Продолжается реализация национальных проектов. В работе 42 региональных проекта с объемом финансирования в 2025 году более 20 млрд руб. Исполнение составило 99%.

В рамках проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроено 129 общественных территорий. Отремонтировано 186 км дорог и 330 метров искусственных дорожных сооружений.

Жилищное строительство – один из ключевых факторов стабильности и качества жизни. Объем ввода жилья по итогам года вырос на 18% и составил около 1,5 млн кв. метров. Целевые показатели нацпроекта «Жилье» перевыполнены на 17%.

Особое внимание уделяется дорожно-транспортной инфраструктуре. В прошлом году на развитие отрасли было направлено 62,5 млрд руб. Построено 50 км дорог, еще 510 км – капитально отремонтировано.

Запущен участок дороги Донское-Перевальное, который обеспечил быстрый и удобный подъезд с трассы «Таврида» в сторону Алушты в обход Симферополя.

Продолжается обновление пассажирского автотранспорта. За прошлый год закуплено 30 новых машин, в текущем году – более 60 автобусов малого и среднего класса, которые будут распределены по всем муниципальным образованиям.

Об энергетике. На сегодняшний день уровень газификации Крыма составляет 84% (83,76%). На реализацию программы газификации за счет всех источников направлено 7,6 млрд руб.

Построено 25,6 км магистральных газопроводов и 315 км распределительных сетей. Газ получили более 11 тыс. абонентов.

По электроэнергетике. Реализовано 115 инвестпроектов почти на 9 млрд руб. Количественные показатели выросли в полтора раза.

О промышленности. Весь промышленный комплекс формирует 13% ВРП. По итогам года объём отгруженной продукции достиг 276 млрд руб. Рост – более 16% к предыдущему году.

Растет производство электроники и оптики – плюс 17%, электротранспорт прибавил почти 30%.

В пгт Гвардейское Симферопольского района сдан в эксплуатацию завод по производству минеральной ваты мощностью 30 тыс. тонн в год, который позволит не только полностью закрыть потребности Крыма, но и обеспечивать поставки в ЮФО и новые регионы.

Проект реализован с привлечением льготного кредита Фонда развития промышленности Российской Федерации. Общий объём инвестиций превысил 950 млн руб.

Начато строительство газобетонного завода на территории индустриального парка «Феодосия». Подписано соглашение по строительству завода по выпуску стеклотары (мощностью до 600 млн бутылок в год).

Развитие агропромышленного комплекса –вопрос продовольственной безопасности, устойчивости сельских территорий и занятости людей. По итогам года объем валового продукта в АПК превысил 76 млрд руб.

Собрано более одного миллиона тонн зерновых культур (1,1). Это позволило не только полностью обеспечить потребности республики, но и направить на экспорт около 400 тыс. тонн зерна.

Под урожай 2026 года озимыми культурами посеяно 557 тыс. га. Это на 2,3% больше, чем годом ранее.

Производство овощей увеличено на 10% – до 208 тыс. тонн. Это лучший показатель в ЮФО.

В прошлом году заложено 2,5 тыс. га новых насаждений, в текущем планируем заложить 1300 га садов и виноградников. Собрано более 50 тыс. тонн (52) плодов и ягод и почти 120 тыс. тонн винограда.

Повышение качества жизни крымчан невозможно без системной модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

За год капитально отремонтировано 787 МКД во всех муниципальных образованиях. Заменено порядка 240 лифтов. В этом году планируется еще 43 лифта, что позволит практически полностью завершить работы по замене лифтового оборудования со сроком службы более 25 лет.

Благоустроено более 400 общественных и дворовых пространств – в среднем по 16 в каждом муниципальном образовании.

В числе ключевых задач – не только обеспечение бесперебойной подачи воды, но и снижение потерь в сетях. Благодаря проведённой работе показатель удалось снизить до 47%.

По итогам года построено и капитально отремонтировано более 150 км (154) сетей водоснабжения и водоотведения – в Симферопольском и Сакском районах, Евпатории и других населенных пунктах.

Что касается теплоснабжения. Отремонтировано более 30 км теплосетей. Проведены работы по ремонту и замене котлов и теплообменников в Керчи, Феодосии, Симферополе, Джанкое и в других муниципальных образованиях.

Последовательно укрепляем систему поддержки семей, старшего поколения, ветеранов, граждан, нуждающихся в особом внимании.

В прошлом году расходы на социальную защиту и занятость превысили 31,7 млрд руб., что почти на 40% (39) больше, чем годом ранее.

Это позволило охватить мерами соцподдержки более полумиллиона крымчан – от компенсации расходов на оплату ЖКУ, взносов на капремонт МКД, проезда в общественном транспорте до адресной помощи.

По итогам 2025 года Крым поднялся на 8 позиций и занял 29 место в рейтинге регионов по качеству жизни.

С 2014 года количество многодетных семей в Крыму выросло более чем в два раза. Сегодня это 38 тыс. семей, в которых воспитывается 128 тыс. детей.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым