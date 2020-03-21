Правительство поддержало Госдуму в защите бизнеса от последствий распространения коронавируса

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в целях поддержки отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации, предприятиям будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. Это одна из мер по защите бизнеса от последствий распространения коронавируса.

Накануне руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил оперативно продумать вопрос поддержки сфер, уже пострадавших из‑за коронавируса:

Уже ряд отраслей у нас оказался в зоне риска: авиационные перевозки, туризм, строительство, сфера отдыха, развлечений. Ведь сейчас наступит период налоговой отчетности, который, вероятно, стоит перенести.

В свою очередь, Премьер Михаил Мишустин сообщил, что в целях поддержки отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации, предприятиям будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. Такое решение уже принято в отношении туристического бизнеса и авиаперевозчиков, туроператоров также освободили от ежегодного взноса в фонд «Турпомощь». Кроме того, Правительство разрабатывает меры по компенсации убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами авиаперевозчиков.

Особое внимание Кабин решил уделить поддержке малого и среднего бизнеса. На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Помимо этого, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были им выделены ранее.

ФНС России поручено обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Кроме того, Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Правительством принято решение о субсидировании кредитов для формирования запасов крупными торговыми организациями.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.