Правительство РФ предлагает новый пакет мер по поддержке отечественных экономики и бизнеса

Правительство РФ подготовило очередной пакет предложений по поддержке экономики в условиях санкций, заявил Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Он напомнил, что ранее был одобрен план первоочередных действий в этой сфере. Сейчас оперативно готовятся изменения в законы и нормативные акты, которые «выходят практически ежедневно».

За неделю сформирован еще один пакет предложений, он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер, — цитирует ТАСС Председателя Правительства России.

Что предлагается.

— Поддержка импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам.

— Дальнейшая реализация программы импортозамещения востребованных лекарств и препаратов.

— Расширение поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) через так называемые «офсетные контракты». Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период. Это позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и оптимизировать затраты.

— Снижение минимального входного порога по объему инвестиций с 1 млрд. рублей до 100 млн. рублей.

— Разрешение строить новое предприятие в одном субъекте РФ, а заключать договор о гарантийной покупке в другом. Такие изменения помогут активнее вовлекать небольшие компании, запускать проекты, лучше отвечающие потребностям конкретных регионов, быстрее образовывать новые рабочие места.

— Может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков.

— В области электроэнергетики важно поддержать компании, которые собирались достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности в ближайшей перспективе, но не смогут этого сделать в силу произошедших на рынке изменений. По действующим правилам в таком случае началось бы начисление штрафов и пеней.

— Важно оперативно наладить собственное серийное производство материалов и комплектующих, поставлявшихся ранее из-за рубежа. Поэтому будет донастроена специальная программа по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации.

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