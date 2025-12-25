Правительство РК дополнительно направило 150 млн рублей Крымскому региональному фонду развития промышленности

Докапитализация Крымского регионального фонда развития промышленности остается одним из наиболее эффективных инструментов поддержки наших предприятий. Фонд помогает компаниям оперативно обновлять оборудование, реализовывать инвестпроекты и наращивать темпы производства, способствует поступательному развитию экономики региона, – пояснил Глава Крыма.

Так, с учетом дополнительного финансирования общая капитализация фонда с момента его создания в 2019 году превысила 1,26 млрд рублей.

В 2025 году льготные займы получили 9 крымских промышленных предприятий на общую сумму 262 млн рублей. Всего же за время работы фонда было выдано 82 займа на сумму около 1,5 млрд рублей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым