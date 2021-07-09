Правительство Севастополя и Федеральная Корпорация заключили соглашение о развитии предпринимательства

Правительство Севастополя и Федеральная Корпорация заключили соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства, расширении взаимодействия, развитии новых направлений поддержки. Соответствующий документ подписали заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко и генеральный директор Корпорации Александр Исаевич.

Начиная с 2016 года совместная работа проводилась по многим направлениям: активно происходит реализация обучающих программ, правовая и имущественная поддержка субъектов, обеспечение кредитно-гарантийной поддержки. Соглашение позволит интегрировать в региональный бизнес новые возможности Корпорации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марию Литовко.

По словам Александра Исаевича, акцент в рамках соглашения сделан на гарантийную поддержку приоритетных ниш, к которым относятся в том числе проекты, реализуемые в Республике Крым и Севастополе:

В нашей новой стратегии предприниматели и регионы – главные бенефициары. Мы ставим перед собой цель по увеличению охвата предпринимателей мерами поддержки, финансовыми и нефинансовыми.

Генеральный директор Федеральной Корпорации также пригласил бизнес-сообщество Севастополя принять участие в тестировании и верификации цифровой платформы, запуск которой планируется в августе текущего года.

В рамках Цифровой платформы мы уже запустили чекап бизнеса, любой желающий может прийти в центр «Мой бизнес» и за 3 минуты узнать 44 показателя о своем предприятии и получить востребованные, нужные именно для него меры государственной поддержки, – говорит Александр Исаевич.

Документ закрепляет внедрение новых инструментов, которые обеспечат доступ к финансовым ресурсам на льготных условиях. Среди основных инструментов — краудинвестинг и факторинг, развитие линейки продуктовых решений участников национальной гарантийной системы в приоритетных сферах и целевых сегментах, создание условий для расширения участия предпринимателей в закупках крупнейших заказчиков.

Также соглашение направлено на цифровизацию инструментов поддержки Корпорации, повышение эффективности деятельности и развитие инфраструктуры поддержки. Отдельным направлением станет модернизация инструментов профилактики нарушений прав предпринимателей.

Напомним, в Севастополе организовано оказание услуг и мер поддержки Корпорации в центре «Мой бизнес», а также в МФЦ и в электронном виде через Единый портал госуслуг и Портал Бизнес-навигатора Корпорации.