Правительство Севастополя школу в бухте Казачья обещает ввести в эксплуатацию в 2020 году

Директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов проверил ход строительства общеобразовательной школы в бухте Казачья, которая является третьей очередью строительства учреждения, входящего в состав образовательного центра «Бухта Казачья». Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Строительно-монтажные работы выполнены более чем на 50%. Сейчас ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, монтаж системы вентиляции, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Отставания от графика производства работ на объекте нет. Завершить строительство школы планируем до конца года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Иллариона Гапицонова.

Новое учебное заведение рассчитано на 704 человека и будет оборудовано мастерскими по обработке металла и древесины, кабинетами домоводства, музыкальным и зрительным залами, комнатой психологической разгрузки, библиотекой, фотолабораторией, игровыми и физкультурной площадками, тиром. Для удобства в здании предусмотрен лифт, а для маломобильных жителей установят пандусы.

На данный момент в нашем образовательном центре обучаются 1579 ребят, проектная мощность учреждения 1000 мест. До сих пор порядка 170 детей учатся во вторую смену, поэтому мы очень нуждаемся в новой строящейся школе, которая будет оснащена современными экологическими лабораториями, робототехникой, будет ориентирована на профильную подготовку учеников. Мы хотим ввести в этой школе и медицинское направление обучения. У нас для этого есть хорошие кадры, – рассказала директор образовательного центра «Бухта Казачья» Татьяна Донцова.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя