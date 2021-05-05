 «Ъ»: Правительство все-таки планирует снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч

Как выяснил «КоммерсантЪ» , Правительство вернулось к обсуждению одной из самых резонансных инициатив в области безопасности движения: снижению нештрафуемого порога скорости. Речь идет о возможном введении нового штрафа при превышении скорости от 10 км/ч (сейчас нештрафуемый порог – до 20 км/ч).

Возглавляющий правительственную комиссию по безопасности дорожного движения Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения в городах «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 км/ч. Поручение закреплено протоколом заседания комиссии. Официальный представитель Вице-премьера подтвердил “Ъ”, что такое поручение дано и прорабатывается.

Штраф за превышение на 10 км/ч, напомним, не применяется с 2013 года, когда эта санкция была исключена из КоАП. Сегодня штрафы присылаются при превышении от 20 км/ч. Чиновники и СМИ называют эту норму «нештрафуемым», ненаказуемым или неадминистрируемым порогом. ГИБДД пыталась вернуть штраф в 2014 году, и МВД подготовило такой законопроект, но до Госдумы он не дошел. Спустя четыре года идею начал продвигать вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. В 2019 году ГИБДД уже предложила штрафовать на 1,5 тыс. руб. за превышение на 10 км/ч, инициатива обсуждалась на совещаниях разного уровня. В декабре 2019 года экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что от нового штрафа могут пострадать невиновные водители. После смены Кабмина в 2020 году тема больше нигде не обсуждалась.

Департамент транспорта Москвы — главный лоббист возвращения штрафа — считает, что новая санкция необходима для повышения безопасности движения. Еще в 2020 году в интервью Forbes Ликсутов называл существующее правило «анахронизмом», предложив снизить нештрафуемый порог на улицах до 10 км/ч, оставив 20 км/ч для магистралей.

Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения, — заявили “Ъ” в пресс-службе дептранса Москвы. — По статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. А при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (в городах, с учетом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить.

Данная тематика крайне чувствительна для населения, нельзя принимать неправильных решений, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Во-первых, объясняет он, в Москве в 2020 году было вынесено более 30 млн. штрафов за превышение скорости на 20–40 км/ч. Это значит, что только в одной столице новый штраф могут получить несколько десятков миллионов водителей, привыкших ездить по принципу «+20 км/ч разрешено».

Главная проблема, отмечает Петр Шкуматов, это рваный скоростной режим, когда за знаком «80» стоит «60», затем «40» и снова «80». Такое встречается сплошь и рядом как в городской черте, так и за городом. П его словам, нештафуемый порог защищает водителей от лишних и неоправданных ограничений, а если ввести в городе режим «+10 км/ч», то станет только хуже.

Позиция МВД по данному вопросу несколько раз менялась. В 2019 году глава ГИБДД России Михаил Черников говорил, что «недоступимо» пользоваться нештрафуемым порогом — надо строго выполнять предписания знаков. В ноябре 2019 года первый замглавы МВД Александр Горовой направил в Правительство письмо о том, что нештрафуемый порог надо снижать. Но в декабре 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев публично заявил, что ведомство идею не поддерживает. Экс-глава Минтранса Евгений Дитрих инициативу поддерживал, сменилась ли позиция ведомства с приходом нового министра Виталия Савельева — неизвестно.

Для введения нового штрафа, который будет действовать только в черте города, напомним, нужны поправки в КоАП. Опыт введения «повышенных» городских штрафов уже есть: с подачи московской мэрии в 2013 году были приняты поправки в кодекс по введению увеличенного штрафа за неправильную парковку: в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 3 тыс. рублей — вдвое больше, чем в других регионах.