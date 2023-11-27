Правоохранители полагают, что обслуживание газового оборудования в Бахчисарае попахивает мошенничеством

По постановлению прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при обслуживании внутридомового газового оборудования в бахчисарайских многоэтажках.

Между муниципальным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования 80 многоквартирных домов, расположенных в городе Бахчисарае. Как показала проверка, фактически работы выполнены не в полном объеме, несмотря на это на расчетный счет общества необоснованно перечислено порядка 500 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре Крыма.

По фактам выявленных нарушений прокурор Бахчисарайского района направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело, ход которого взят под контроль надзорного ведомства.