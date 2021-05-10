Праздничный концерт на площади Нахимова в Севастополе посмотрели порядка 20 тысяч человек

В Правительстве Севастополя отмечают: 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков город отметил с особым размахом. По уже сложившейся традиции на главной площади состоялся большой праздничный концерт. С Днем Победы Город-Герой поздравили ведущие артисты и коллективы Севастополя и России.

В ходе концерта зрителям были показаны видеоархивы военного времени, зачитаны строки из фронтовых писем. Для гостей праздника со сцены прозвучали всеми любимые песни военных лет. Кульминацией праздничного концерта стало выступление народного артиста России Олега Газманова. Для того, чтобы разделить радость Победы и посмотреть праздничный концерт, на площади Нахимова собралось порядка 20 тысяч человек. Народные гуляния по случаю Дня Победы завершились артиллерийским салютом и фейерверком в акватории Севастопольской бухты, — рассказали в пресс-службе Правительства Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя