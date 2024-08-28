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Праздник Успения Пресвятой Богородицы — поздравление Сергея Аксёнова
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Праздник Успения Пресвятой Богородицы — поздравление Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:41 28.08.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Сегодня православные христиане отмечают великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. Ему предшествовал строгий Успенский пост.

Матерь Божия испокон веков считалась покровительницей и заступницей русской земли. К Ней русские люди всегда обращались за помощью в тяжелые времена. В отечественной истории немало примеров такой чудесной помощи. А миллионы верующих могут рассказать о том, как Богородица помогала им, их родным и близким в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Многие святыни России названы в честь Успения. Это Успенский собор Кремля, кафедральный Успенский собор во Владимире с фресками Андрея Рублева, Свято-Успенский монастырь в Бахчисарае, один из древнейших в нашей стране. Это и храмы Успения Пресвятой Богородицы в Старом Крыму и Керчи, построенные соответственно в XIX и начале XX века.

Пусть Пресвятая Богородица хранит наше Отечество и каждую семью! Желаю всем мира, духовной радости и добра!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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