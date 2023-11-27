Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Предложен механизм реализации преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности в случае продажи с торгов
актуально в республике
Предложен механизм реализации преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности в случае продажи с торгов
иллюстрация: sevnotariat.ru

Предложен механизм реализации преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности в случае продажи с торгов

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:49 27.11.2023

Статью 250 ГК РФ планируется дополнить положениями, которыми предусматривается, в частности, что при продаже доли в праве общей собственности с публичных торгов по результатам первых, вторых и последующих торгов остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли с учетом ряда особенностей. Организатор публичных торгов обязан включить в извещение о проведении публичных торгов сведения о наличии у участников долевой собственности преимущественного права покупки продаваемой доли.

Также законопроектом закрепляется право участников долевой собственности при продаже доли в праве общей собственности с публичных торгов заключить договор купли-продажи такой доли по цене, которая была предложена победителем торгов, а в случае признания торгов несостоявшимися – по начальной продажной цене.

Оговаривается, что при продаже доли в праве общей собственности в случае осуществления процедуры, применяемой в деле о банкротстве, остальные участники долевой собственности реализуют преимущественное право покупки продаваемой доли в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Узнайте больше:  Семинар ФНП: этические стандарты профессиональной деятельности нотариуса

Законопроект подготовлен во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 16 мая 2023 г. N 23-П.

Проект Федерального закона N 489386-8 «О внесении изменений в статью 250 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

источник: КонсультантПлюс

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.