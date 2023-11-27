Предложен механизм реализации преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности в случае продажи с торгов

Статью 250 ГК РФ планируется дополнить положениями, которыми предусматривается, в частности, что при продаже доли в праве общей собственности с публичных торгов по результатам первых, вторых и последующих торгов остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли с учетом ряда особенностей. Организатор публичных торгов обязан включить в извещение о проведении публичных торгов сведения о наличии у участников долевой собственности преимущественного права покупки продаваемой доли.

Также законопроектом закрепляется право участников долевой собственности при продаже доли в праве общей собственности с публичных торгов заключить договор купли-продажи такой доли по цене, которая была предложена победителем торгов, а в случае признания торгов несостоявшимися – по начальной продажной цене.

Оговаривается, что при продаже доли в праве общей собственности в случае осуществления процедуры, применяемой в деле о банкротстве, остальные участники долевой собственности реализуют преимущественное право покупки продаваемой доли в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Законопроект подготовлен во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 16 мая 2023 г. N 23-П.

Проект Федерального закона N 489386-8 «О внесении изменений в статью 250 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

источник: КонсультантПлюс