Предложение от крымских многодетных семей по поддержке детского спорта озвучили Президенту

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доложил Президенту России Владимиру Путину о результатах мониторинга доступности детского спорта.

Народный фронт ведёт мониторинг доступности спорта для детей. В этом году мы опросили 18 тысяч родителей, 6 тысяч школьников и пообщались с детскими тренерами со всей страны. Доступность детского спорта в городах достигает 70%, а в сельской местности падает до 47%.

Он также отметил, что порядка 70% опрошенных родителей доплачивают за детские занятия в бюджетных организациях. По сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 7 пунктов. Однако те, кто платят, стали платить больше. Четверть родителей ежемесячно платят более 5 тыс. руб. за занятия ребенка.

Треть опрошенных родителей обратили внимание на то, что семьи не могут позволить себе все плановые соревнования и сборы. В связи с этим, Народный фронт предложил Минспорту определить базовый минимум некоммерческих соревнований, на которых можно сдать на разряды и совместно с регионами финансово обеспечить участие в них детей.

Прозвучало и предложение от крымчан: просьба дополнительно поддержать многодетные семьи. Сами секции бесплатные, но затраты на форму, инвентарь и поездки на 3-4 детей превращаются в десятки и сотни тысяч рублей в год, пока дети не начинают выступать на соревновательном уровне.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил:

Что касается соревнований, о базовом, как вы выразились, минимуме некоммерческих соревнований, это точно совершенно нужно сделать. Я уже несколько раз об этом говорил. Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными. Нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей. Жизненные ситуации в разных семьях по-разному складывается. Я всю жизнь спортом занимался и регион платил за поездки, бесплатно все было. Если бы моим родителям нужно было платить, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта. Я прошу губернаторов обеспечить вот эту часть, эту составляющую финансовой нагрузки.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

