Предложения крымчан по миграционной политике войдут в законопроект Госдумы

Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.

Наши предложения, касающиеся миграционного законодательства, находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Они будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил мой друг, председатель комитета Леонид Иванович Калашников, – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу комитета Калашникова за оперативную реакцию и внимание к крымским инициативам.

Глава республики также указал, что в четверг Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм.

Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.

источник: РИА Новости Крым