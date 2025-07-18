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Предложения крымчан по миграционной политике войдут в законопроект Госдумы
фото: © Sputnik

Предложения крымчан по миграционной политике войдут в законопроект Госдумы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 18.07.2025

Предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.

Наши предложения, касающиеся миграционного законодательства, находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Они будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил мой друг, председатель комитета Леонид Иванович Калашников, – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу комитета Калашникова за оперативную реакцию и внимание к крымским инициативам.

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Глава республики также указал, что в четверг Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм.

Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.

источник: РИА Новости Крым

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