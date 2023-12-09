Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Предновогодняя суета: декабрь — месяц, в который можно сэкономить на покупках. От электроники до игрушек
актуально в республике
Предновогодняя суета: декабрь — месяц, в который можно сэкономить на покупках. От электроники до игрушек

Предновогодняя суета: декабрь — месяц, в который можно сэкономить на покупках. От электроники до игрушек

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:12 09.12.2023

Предновогодние распродажи, как говорят знатоки — уникальный период, когда действительно можно прикупить те вещи, которые до этого момента лежали в «долгих ящиках». И причин на то несколько, подчёркивают специалисты. Причём в «предновогодье» магазины, как правило, под скидки «подводят» именно те товары, которые пользуются повышенным спросом в преддверии торжеств с точки зрения — «хороший подарок». Как-то:

  • электроника. В эту категорию входят как техника, готовая к работе, так и комплектующие. Здесь стоит знать, что разнообразием скидок, как правило, отличаются большие магазины и торговые марки. Ещё одна приятность: именно они зачастую устраивают розыгрыши купонов, на которые можно выбрать любые необходимые товары, если оказаться в ряду счастливчиков, выигравших их. Суммы таких «подарочных сертификатов» бывают разные, так что это может быть возможностью собрать буквально корзину вещей, которые необходимы.
  • одежда и обувь: многие магазины предлагают скидки на зимнюю и праздничную коллекции, включая пальто, свитера, платья, обувь и аксессуары.
  • товары для дома: все, связанное с декором, посудой, мебелью и другими товарами для дома, становится объектом скидок в преддверии новогодних праздников.
  • косметика и парфюмерия: многие бренды предлагают специальные новогодние наборы, а также скидки на косметические продукты и парфюмерию.
  • игрушки и товары для детей: подарки для детей, включая игрушки, детскую одежду и товары для ухода за ребенком, часто продаются по сниженным ценам.
  • спортивные товары: Спортивная экипировка, товары для фитнеса, велосипеды и другие спортивные товары также могут попадать под скидки.
  • книги и развлекательные товары: Книги, настольные игры, фильмы, музыкальные инструменты и другие товары для развлечения и хобби часто предлагаются со скидками.

Однако стоит помнить, что не все скидки одинаково выгодны, и важно внимательно изучать предложения, чтобы действительно сэкономить на покупках. И здесь есть несколько моментов, которые стоит учитывать:

  • раннее планирование: некоторые магазины начинают свои предновогодние акции задолго до самого Нового года. Поэтому, чем раньше вы начнете планировать свои покупки, тем больше вероятность получить хорошие скидки.
  • следите за акциями: многие магазины предоставляют специальные предложения, купоны и коды скидок, которые можно использовать при покупке в определенный период. Следите за рекламой и подписывайтесь на рассылки магазинов.
  • сравнение цен: перед покупкой сравните цены в разных магазинах. Иногда предложения могут отличаться, и важно выбрать оптимальное сочетание цены и качества.
  • будьте внимательны к деталям: приобретение товаров со скидкой не всегда означает выгодную сделку. Иногда скидки применяются к устаревшим моделям или низкокачественным товарам. Обратите внимание на отзывы покупателей и характеристики товаров.
  • возврат и обмен: уточните политику возврата и обмена товаров. Это важно, чтобы в случае неудовлетворенности покупкой вы могли вернуть или обменять товар.

И отметим такой нюанс: зачастую крупные торговые бренды в предновогодний период объединяют акции. То есть, можно купоны, скидки объединять с промокодами на покупку тех или иных товаров. Что, разумеется, даёт ещё одну возможность сэкономить и порадовать себя.

Предновогодние распродажи, скидки и подарки: декабрь - месяц, в который можно сэкономить на любых покупках. От электроники до игрушек

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: обзор

Комментарии для сайта Cackle
обзор
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.