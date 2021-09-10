Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | «Предприимчивые» граждане взимали плату за парковку при въезде к замку «Ласточкино гнездо»

crimeapress_news

"Предприимчивые" граждане взимали плату за парковку при въезде к замку «Ласточкино гнездо»

«Предприимчивые» граждане взимали плату за парковку при въезде к замку «Ласточкино гнездо»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:17 10.09.2021

В дежурную часть отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта поступило сообщение о двух мужчинах, которые взимают с граждан плату за пользование парковочных мест при въезде к замку «Ласточкино гнездо».

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение о нелегальных парковщиках и направились по указанному адресу. В результате оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Во время допроса злоумышленники рассказали стражам порядка, что не имеют разрешительных документов для осуществления предпринимательской деятельности. При этом, осознавая противоправность своих деяний, они представлялись водителям сотрудниками платной парковки и брали деньги за использование стоянки. Тарифы молодые люди установили самостоятельно, если автолюбитель не нуждается в квитанции парковочное место стоит 200 руб., с квитанцией – 300 руб. Полицейские изъяли у правонарушителей 2000 руб., полученные противоправным путем, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В содеянном злоумышленники сознались и пояснили, что по собственной инициативе взимали денежные средства с граждан за помощь при парковке и квитанцию о проведении оплаты они выдавать не собирались, поскольку не имеют никаких соответствующих документов.

В отношении злоумышленников сотрудниками отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта составлены административные протоколы по ч. 1 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Рейды по выявлению лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность по предоставлению парковочных мест, будут продолжены.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

"Предприимчивые" граждане взимали плату за парковку при въезде к замку «Ласточкино гнездо»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.