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Предприятия Севастополя жертвуют свою продукцию для пенсионеров

Предприятия Севастополя жертвуют свою продукцию для пенсионеров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:52 10.04.2020

Волонтёрскому штабу «Мы вместе» помогают предприятия Севастополя, выпускающие пищевую продукцию.  Так, рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» сегодня передал волонтерам 3 тысячи банок рыбных консервов.

Консервы войдут в пищевые наборы для людей пожилого возраста на самоизоляции в связи с мерами противодействия коронавирусу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова.

Предприятия Севастополя жертвуют свою продукцию для пенсионеров Предприятия Севастополя жертвуют свою продукцию для пенсионеров Предприятия Севастополя жертвуют свою продукцию для пенсионеров

По словам чиновника, в этой акции принимают участие и другие производители пищевой продукции города, в частности, «Царь-Хлеб», «Севагросоюз», рыбодобывающие предприятия.

Мы считаем, что это наш долг – помочь людям, которые сегодня сидят дома. Кроме того, мы готовы трудоустроить тех, кто остался без работы, – подчеркнула начальник производства РКК «Аквамарин» Оксана Свирская.

Дмитрий Чумаков призвал всех сельхозпроизводителей и предприятия пищевой промышленности присоединиться к волонтерскому движению, и передать свою продукцию для нуждающихся. Член регионального штаба ОНФ Максим Мишин поблагодарил предпринимателей с активной гражданской позицией за помощь волонтерам.

Эти консервы помогут разнообразить продуктовые наборы, который мы передаем пожилым людям старше 65 лет. Главное, чтобы эти люди сейчас оставались дома, – подчеркнул Максим Мишин.

По словам общественника, за время работы волонтерского штаба было выдано более 16 тыс. продуктовых наборов.

В набор входит – крупа, пять литров воды, тушенка, мыло, туалетная бумага и другие необходимые товары. Наборы могут отличаться по составу, поскольку наборы формируются исключительно при поддержке предпринимателей, которые передают продукты. Хочу отметить, что наборы выдаются один раз, если есть дополнительная потребность – это будет рассматриваться индивидуально. Если мы будем привозить каждую неделю продуктовый набор одному человеку, кто-то его не сможет получить, — сказал Максим Мишин.

Член регионального штаба ОНФ напомнил, что волонтеры штаба «Мы вместе» не только приносят продуктовые наборы, но могут вынести мусор, погулять с домашними животными, купить продукты питания с предоставлением чека.

По инициативе врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нашем волонтерском центре открыта юридическая помощь, которая может многим понадобиться позже, но уже сегодня вы можете получить предварительную информацию, как вам поступить в той или иной ситуации. Скорее всего, будут сформированы мобильные группы юридической помощи, которые точно также будут выезжать и на месте разбираться, – подчеркнул Максим Мишин.

В колл-центр волонтерского штаба можно обратиться по любым вопросам. Контактный телефон — 8(8692) 227 227. Звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 20:00.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Предприятия Севастополя жертвуют свою продукцию для пенсионеров

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