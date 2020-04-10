Предприятия Севастополя жертвуют свою продукцию для пенсионеров

Волонтёрскому штабу «Мы вместе» помогают предприятия Севастополя, выпускающие пищевую продукцию. Так, рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» сегодня передал волонтерам 3 тысячи банок рыбных консервов.

Консервы войдут в пищевые наборы для людей пожилого возраста на самоизоляции в связи с мерами противодействия коронавирусу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова.

По словам чиновника, в этой акции принимают участие и другие производители пищевой продукции города, в частности, «Царь-Хлеб», «Севагросоюз», рыбодобывающие предприятия.

Мы считаем, что это наш долг – помочь людям, которые сегодня сидят дома. Кроме того, мы готовы трудоустроить тех, кто остался без работы, – подчеркнула начальник производства РКК «Аквамарин» Оксана Свирская.

Дмитрий Чумаков призвал всех сельхозпроизводителей и предприятия пищевой промышленности присоединиться к волонтерскому движению, и передать свою продукцию для нуждающихся. Член регионального штаба ОНФ Максим Мишин поблагодарил предпринимателей с активной гражданской позицией за помощь волонтерам.

Эти консервы помогут разнообразить продуктовые наборы, который мы передаем пожилым людям старше 65 лет. Главное, чтобы эти люди сейчас оставались дома, – подчеркнул Максим Мишин.

По словам общественника, за время работы волонтерского штаба было выдано более 16 тыс. продуктовых наборов.

В набор входит – крупа, пять литров воды, тушенка, мыло, туалетная бумага и другие необходимые товары. Наборы могут отличаться по составу, поскольку наборы формируются исключительно при поддержке предпринимателей, которые передают продукты. Хочу отметить, что наборы выдаются один раз, если есть дополнительная потребность – это будет рассматриваться индивидуально. Если мы будем привозить каждую неделю продуктовый набор одному человеку, кто-то его не сможет получить, — сказал Максим Мишин.

Член регионального штаба ОНФ напомнил, что волонтеры штаба «Мы вместе» не только приносят продуктовые наборы, но могут вынести мусор, погулять с домашними животными, купить продукты питания с предоставлением чека.

По инициативе врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нашем волонтерском центре открыта юридическая помощь, которая может многим понадобиться позже, но уже сегодня вы можете получить предварительную информацию, как вам поступить в той или иной ситуации. Скорее всего, будут сформированы мобильные группы юридической помощи, которые точно также будут выезжать и на месте разбираться, – подчеркнул Максим Мишин.

В колл-центр волонтерского штаба можно обратиться по любым вопросам. Контактный телефон — 8(8692) 227 227. Звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 20:00.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя