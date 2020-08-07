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Информацию о финансовой поддержке Гарантийного фонда Севастополя можно получить в центре «Мой бизнес»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Предприниматели Севастополя информацию о финансовой поддержке Гарантийного фонда могут получить в центре «Мой бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:21 07.08.2020

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие предприниматели Севастополя вынуждены поддерживать свой бизнес, привлекая заемные средства. При этом, отмечают в местном Правительстве, если собственного залога для привлечения финансирования недостаточно, то бизнесмены могут рассчитывать на помощь Гарантийного фонда города.

За период действия мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Гарантийным фондом предоставлено 50 поручительств на общую сумму более 164 млн рублей, в том числе на льготных условиях предоставлено 30 поручительств на сумму более 70 млн рублей. У предпринимателей, получивших финансовую поддержку в Гарантийном фонде трудоустроено в общей сложности более 800 сотрудников, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Марию Литовко.    

Сумма финансирования, привлеченного предпринимателями Севастополя при поддержке Гарантийного фонда за этот период, составила более 309 млн рублей, в том числе на льготных условиях – более 114 млн рублей.     Поддержанные Гарантийным фондом предприниматели осуществляют деятельность в торговле и общественном питании, техническом обслуживании, услугах пассажирского и грузового транспорта, строительстве, производстве, сельском хозяйстве, туризме, аквакультуре, научных исследованиях, информационных технологиях и услугах населению.

В качестве меры поддержки субъектам МСП, имеющим действующие договоры финансирования, заключенные при поддержке Гарантийного фонда, было проведено 18 реструктуризаций. Подробную информацию о возможности получения финансовой поддержки в Гарантийном фонде города Севастополя можно получить:

Предприниматели Севастополя информацию о финансовой поддержке Гарантийного фонда могут получить в центре «Мой бизнес»

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