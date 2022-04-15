Предприниматели Севастополя смогут отложить оплату процентов и основного долга по льготным кредитам

Напомним, Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на обеспечение отсрочки выплат по льготным кредитам в рамках программы «ФОТ 3.0». Мера коснется представителей наиболее пострадавших отраслей экономики. Предприятия и организации смогут на шесть месяцев отложить оплату процентов и основного долга по кредитам. За время действия программы льготного кредитования общая сумма поддержки бизнеса составила около 600 млрд рублей. Севастопольские предприниматели также приняли в ней участие.

Госпрограмма льготного кредитования предприятий из пострадавших отраслей продемонстрировала свою востребованность и своевременность. Более 150 предпринимателей нашего региона использовали возможность получить «дешевые деньги» и направить их на любые нужды, связанные с ведением бизнеса, что позволило сохранить более трех тысяч рабочих мест. Бизнесу нашего региона было выдано около 440 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатор Севастополя Марию Литовко.

Напомним, следить за актуальной информацией о льготных кредитах и других мерах поддержки предпринимателей можно на портале объясняем.рф. Если на сайте нет ответа на возникший вопрос, его можно задать в чат-бот. Информация, которую предоставляет чат-бот, является официальной и проверенной – она поступает из профильных организаций и ведомств.

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