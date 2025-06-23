Предпринимателям напоминают: до 1 июля нужно уплатить страховые взносы с дохода более 300 тыс. рублей за 2024 год

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая обращает внимание субъектов предпринимательства на то, что приближается крайний срок уплаты страховых взносов в размере 1% от дохода, превысившего 300 тыс. рублей за 2024 год:
Следует отметить, что не позднее 1 июля такие взносы должны заплатить индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой. Кроме того информирую, что за 2025 год совокупный фиксированный размер страховых взносов составляет 53 658 рублей. Их оплату вышеуказанные лица должны произвести не позднее 29 декабря 2025 года. В случае прекращения физлицом деятельности в качестве ИП уплата страховых взносов проводится не позднее 15 календарных дней с даты его снятия с учета в налоговом органе.
источник: пресс-служба администрации Ялты
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: налоги в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: налоги в Крыму