Предпринимателям напоминают: до 1 июля нужно уплатить страховые взносы с дохода более 300 тыс. рублей за 2024 год

Предпринимателям напоминают: до 1 июля нужно уплатить страховые взносы с дохода более 300 тыс. рублей за 2024 год

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