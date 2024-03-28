Председатель Общественного движения «Герои Крыма» Ибраим Ширин: «Народная дипломатия страны работает очень хорошо».

Крымские татары за 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией начали лучше чувствовать собственную принадлежность и национальную гордость и стали считать себя татарами всей России. Об этом в беседе с корреспондентом

В течение 10 лет многое изменилось, особенно изменилось отношение крымских татар ко всем политическим процессам. Для крымских татар идет особая программа: финансируются и строятся детские сады, школы, места комфортного проживания, строятся дороги. И это все целом изменило вообще настроение крымских татар. Потому что доступная инфраструктура, качественная жизнь, большие возможности в стране с разными видами производства, — отмечает Ибраим Ширин.

Он отметил, что на консолидацию общества крымских татар также оказывает влияние общение с другими представителями тюркских народов, которые живут в России. Народная дипломатия страны работает очень хорошо, считает общественник, и это влюбляет в Россию.

Крымские татары раньше считали себя только крымскими татарами. Потом они поняли, что у них есть золотоордынское история, многовековая история на просторах всей России — меняется менталитет очень сильно, особенно у молодежи, с который мы работаем. Они очень вовлечены в жизнь: участвуют в патриотических и исторически акциях, в географических обществах. Школьники сажают аллеи, где, например, из 36 родившихся в Крыму героев девять кавалеров ордена Красного знамени — это крымские татары. Большой процент. И люди это видят, потому что до этого крымским татарам никто не говорил, что у них есть герои, что у них есть история, — говорит Ширин.

Он отметил, что явка крымских татар на выборах президента показала, что они доверяют президенту и видят свое будущее вместе с Россией:

Как было десять лет назад? Отношение был такое: ты — крымский татарин, ты заслуживаешь кусок земли, тебя депортировали. У тебя ничего нет, вставай на митинги и требуй кусок земли. А сейчас с крымскими татарами работают: это форумы, молодежные собрание, предпринимательские форумы, культура. Вкладываются во все. В Крыму единственный крымскотатарский театр в мире [Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр в Симферополе], и его отреставрировали, оснащают самой последней техникой, — отметил он.

источник: ТАСС