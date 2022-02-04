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Председатель Следственного комитета России взял под контроль расследования «детских» преступлений в Крыму
Фото: Следком

Председатель Следственного комитета России взял под контроль расследования «детских» преступлений в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 04.02.2022

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить подробный доклад о ходе расследования двух уголовных дел, поставив их на контроль в центральном аппарате Следкома.

Речь идет о преступлениях против детей.

1 февраля 2022 года во дворе одной из школ Бахчисарайского района 16-летний местный житель совместно с малолетним знакомым на почве личных неприязненных отношений к школьнице решили совершить ее убийство путем удушения. После того как потерпевшая потеряла сознание, подростки, испугавшись ее смерти, покинули место происшествия. Возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.30 пп. «в, ж» ч.2 ст.105 УК РФ).

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Кроме того, следователи предъявили обвинение 42-летнему местному жителю в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки (п. «б» ч.4 ст. 132 УК Р). По данным следствия, в октябре 2020 года обвиняемый совершил в отношении дочки своей знакомой насильственные действия сексуального характера. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


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