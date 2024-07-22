Будущее авиации и ракетостроения России обсуждали на традиционном ежегодном молодёжном научно-техническом фестивале «Маёвский взлёт». Состоялось событие в конце мая на учебно-авиационной базе Московского авиационного института (МАИ) в подмосковном Алферьево. Собственно, клуб выпускников МАИ и является инициаторами проведения фестиваля.

Один из выпускников МАИ — Председатель совета директоров банка «ЦентроКредит» Андрей Тарасов — в разговоре с корреспондентом Информационной платформы «КрымPRESS» о перспективах развития российской авиационной отрасли, отметил:

Во времена моей учебы, казалось, что главная цель работы любого вида авиационных систем – самолетов, вертолетов, ракет – доставить некий вид груза к определенному месту, точке на карте мира, будь то человек, контейнер с готовой продукцией или космический спутник. Эта логистика сопровождается расходованием больших количеств различных видов топлива. Для авиации – это авиационный керосин, со всеми вытекающими экологическими последствиями. Самолеты наносят природе заметный ущерб, несмотря на то, что потребляют всего лишь около 3% добываемых энергоресурсов. Фестиваль «Маёвский взлёт» показал, что должен развиваться и экологический кластер, для популяризации внедрения самого перспективного вида энергии для авиации.

По мнению Андрея Тарасова, таким видом энергии возможно станет электричество. Базой смогут служить лёгкие аккумуляторы, либо панели солнечных батарей, которые будут устанавливать на крыльях и корпусе самолётов. Такой подход поможет решить довольно серьёзную проблему:

Когда полет проходит на большой высоте под щедрым ярким солнцем, воздух вокруг разреженный, и есть проблема с тягой винтов, а когда самолет на меньшей высоте, возникает проблема обратная. Приходится искать золотую середину, — говорит Андрей Тарасов.

Что же касается ракетостроения, то, по мнению Председателя совета директоров банка «ЦентроКредит», будущее здесь за ионными двигателями. Принцип работы здесь выстроен на ионизации газа и его разгоне электростатическим полем.

Уверен Андрей Тарасов и в том, что современная авиация сможет двигаться вперёд, активно развивая и воздухоплавание:

В свое время мой учитель — академик Юрий Алексеевич Рыжов — был крупным идеологом дирижаблестроения для авиагрузоперевозок, актуальных при больших расстояниях в СССР. Несмотря на, казалось бы, «несовременный» вид такого транспорта, я считаю, что он может иметь большое будущее.

Отметим, что «Маёвский взлёт» продолжает традиции развития в России всего, что касается авиационного дела: от усовершенствования летных программ до научно-технических конференций и мастер-классов. Событие собирает тех, кто действительно болеет авиаторским делом.

Пока существует такой фестиваль, — считает владелец ЦентроКредита Андрей Тарасов, — интерес к авиации у россиян, надеюсь, будет только увеличиваться. И не последнюю роль будет всегда играть наша альма-матер, Московский авиационный институт.

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