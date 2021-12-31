Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк поздравляет с Новым годом

Уважаемые крымчане! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом.

Это один из самых любимых и долгожданных зимних праздников, наполненный атмосферой добра, радости и счастья, согрет теплом домашнего очага, общением с родными, близкими, друзьями.

Каждый год мы ждем его с особым волнением, как в детстве верим в чудеса, надеемся, что все загаданные в новогоднюю ночь сокровенные мечты и желания обязательно исполнятся.

В канун Нового года мы мысленно подводим итоги пройденного пути, делаем выводы, строим планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но крайне важным. Он принес нам немало сложных испытаний, закалил характер, научил преодолевать трудности, несмотря ни на что, идти вперед и добиваться успеха.

Мы обрели бесценный опыт, стали мудрее и ответственнее, укрепились в вере, что нет ничего важнее, чем добрые человеческие отношения, любовь и милосердие. Они как путеводная звезда ведут нас по жизни, помогают не сбиться с пути.

Новый год – это новые планы, надежды, возможности и перспективы.

В наступающем году нам вместе предстоит решить еще много важных задач: мы продолжим развивать экономику и социальную сферу, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, сделаем все, чтобы результаты этой работы отразились на жизни каждого крымчанина, каждой семьи.

Хочу поблагодарить всех вас за поддержку и доверие, за любовь к Крыму, стремление сделать его лучше и привлекательнее, сильным и процветающим регионом России. Я верю – так и будет!

Дорогие друзья, Новый год на пороге.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и любви, пусть исполнятся все ваши заветные мечты и желания.

С праздником!

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