Председатель Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки — Валентина Балуда

Глава администрации Ялты Янина Павленко поздравила Валентину Балуду с переизбранием на пост председателя Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки России.
От души поздравляю Валентину Ивановну Балуду с переизбранием. Решение принято на профсоюзной отчётно-выборной конференции. За более чем 20 лет в должности Валентина Ивановна стала для нескольких поколений ялтинских учителей не только защитником их интересов, но и настоящим другом, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По словам Янины Павленко, во многом именно благодаря профсоюзу и заключённому с Департаментом образования соглашению, молодые педагоги, наряду с республиканской надбавкой в 5 тысяч рублей, получают столько же из муниципального бюджета, и аналогичную сумму все педагоги получают к профессиональному празднику.
Не забывает профсоюз о ветеранах труда, отдыхе педагогов, повышении мастерства и улучшении бытовых условий — впервые в истории мы начали предоставлять учителям служебное жильё. Благодарю за труд, рассчитываю на дальнейшую плодотворную работу, — говорит глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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