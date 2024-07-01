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Председатель Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки — Валентина Балуда
фото: пресс-служба администрации Ялты

Председатель Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки — Валентина Балуда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:09 01.07.2024

Глава администрации Ялты Янина Павленко поздравила Валентину Балуду с переизбранием на пост председателя Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки России.

От души поздравляю Валентину Ивановну Балуду с переизбранием.  Решение принято на профсоюзной отчётно-выборной конференции. За более чем 20 лет в должности Валентина Ивановна стала для нескольких поколений ялтинских учителей не только защитником их интересов, но и настоящим другом, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам Янины Павленко, во многом именно благодаря профсоюзу и заключённому с Департаментом образования соглашению, молодые педагоги, наряду с республиканской надбавкой в 5 тысяч рублей, получают столько же из муниципального бюджета, и аналогичную сумму все педагоги получают к профессиональному празднику.

Не забывает профсоюз о ветеранах труда, отдыхе педагогов, повышении мастерства и улучшении бытовых условий — впервые в истории мы начали предоставлять учителям служебное жильё.  Благодарю за труд, рассчитываю на дальнейшую плодотворную работу, — говорит глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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