Представитель нотариата Севастополя приняла участие в дне оказания бесплатной юрпомощи, посвященном Дню любви, семьи и верности

Методист нотариальной палаты города Севастополя Алина Волотова приняла участие в работе пункта оказания бесплатной правовой помощи. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам интересов семьи, приуроченной ко Дню любви, семьи и верности.

Вместе с представителем нотариата, консультирование севастопольцев проводили, омбудсмены по правам ребенка и по правам человека в городе Севастополе, специалисты Управления Министерства юстиции, Департамента труда и социальной защиты населения, Федеральной службы судебных приставов, Министерства внутренних дел и ЗАГСа по Севастополю.

За помощью к специалистам Севастопольцы обращались с очень разными житейскими вопросами, всем обратившимся была оказана консультативная юридическая помощь.

источник: Нотариальная палата города Севастополя