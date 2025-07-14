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Представитель нотариата Севастополя приняла участие в дне оказания бесплатной юрпомощи, посвященном Дню любви, семьи и верности
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Представитель нотариата Севастополя приняла участие в дне оказания бесплатной юрпомощи, посвященном Дню любви, семьи и верности

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:51 14.07.2025

Методист нотариальной палаты города Севастополя Алина Волотова приняла участие в работе пункта оказания бесплатной правовой помощи. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам интересов семьи, приуроченной ко Дню любви, семьи и верности.

Вместе с представителем нотариата, консультирование севастопольцев проводили, омбудсмены по правам ребенка и по правам человека в городе Севастополе, специалисты Управления Министерства юстиции, Департамента труда и социальной защиты населения, Федеральной службы судебных приставов, Министерства внутренних дел и ЗАГСа по Севастополю.

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За помощью к специалистам Севастопольцы обращались с очень разными житейскими вопросами, всем обратившимся была оказана консультативная юридическая помощь.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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