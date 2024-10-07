Представителей госкорпораций познакомили с возможностями отдыха и оздоровления сотрудников в Крыму

Программой тура был предусмотрен осмотр санаторно-курортных и гостиничных учреждений, объектов туристской инфраструктуры и экскурсионного показа Судака и Нового Света, Алушты, Ялты, поселков Гурзуф, Оползневое, Форос, Бахчисарайского района, а также г. Саки и Евпатория.

В с. Песчаное был проведен круглый стол участников тура с министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Ганзием и управляющим Симферопольским филиалом Акционерного банка «РОССИЯ». Инфотур состоялся при поддержке банка.

Стоит отметить, что все представители госкорпораций высказались за обязательное продолжение сотрудничества, отметили сильные стороны принимающих сторон, а также обратили внимание на то, что можно доработать в программе и приеме, и, самое главное, высказали мнение о важности продвижения в регионах страны всего спектра лечебно-оздоровительных услуг крымских здравниц.

Мы уверены, что уникальные особенности климатических, природных и лечебных факторов Крыма никого не оставили равнодушными, отзывы были самые восторженные. В программе мы показали Восточный, Южный, Центральный и Западный Крым, средства размещения различных категорий звездности и объема предоставляемых услуг, объект детского отдыха, музеи и даже АЗС, чтобы у наших гостей было полное понимание условий, куда они будут отправлять своих сотрудников. Более того, прощаясь сегодня мы не обрываем обратную связь, а, наоборот, продолжим обмен информацией, вышлем все презентационные материалы, контакты, проработаем льготные условия приема, особенно в осенне-зимний период, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК