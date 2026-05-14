Представители нотариата Севастополя поздравили ветеранов с 81-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

В рамках благотворительной акции и по доброй традиции, с особой атмосферой памяти, благодарности и единства, представители нотариата побывали в гостях и поздравили с Великой Победой ветеранов и участников войны — Михаила Степановича Латоху и Валентину Тимофеевну Сергушкину, которые недавно отметили 100-летние юбилеи, Копосову Валентину Леонидовну, Горелова Василия Георгиевича и супругов Мельничук Евгения Борисовича и Елену Петровну, пожелали дорогим ветеранам крепкого здоровья и всего самого доброго!

Несмотря на весьма преклонный возраст, каждый из них восхищает жизнелюбием! Некоторые ветераны до сих пор ведут активную общественную жизнь.

Так, накануне 09 мая 2026 года, к 81 годовщине Великой Победы и 82-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков открылся новый историко-патриотический и экологический маршрут «Тропа памяти», вошедшая в состав Большой севастопольской тропы. В создании уникального маршрута с использованием архивных данных на протяжении года участвовали Севприроднадзор по поручению губернатора Михаила Развожаева вместе с музеем обороны Севастополя и инициативной группой подподковника в отставке Евгения Мельничука. Тропа проходит по местам, где сражались наши воины. Она начинается в селе Морозовке у памятника неизвестному солдату, павшему в боях за освобождение Севастополя в 1941-1944 г и завершается у мемориала на месте базирования партизанского отряда в районе Алсу. Вход оформлен в виде большой пятиконечной звезды. Красная звезда как символ памяти. О десятках, сотнях партизан, защищавших Севастополь в этих лесах. В годы войны многие из них были ещё школьниками. Для школьников сегодняшних эта тропа, во многом, и задумывалась. Вдоль тропы установлены столбы и таблички с навигацией, а также информационные стенды. Теперь каждый может пройти по земле, где воевал наш народ с фашистскими захватчиками.

С каждым годом живых свидетелей той страшной войны остается все меньше. Низкий Вам поклон, наши дорогие ветераны за Ваш вклад в историю и воспитание молодежи. Подвиг народа победителя будет жить вечно! Мы помним! Мы гордимся! — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.