Представители нотариата — участники Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи в Севастополе﻿

Методист Нотариальной палаты города Севастополя Алина Волотова приняла участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи, организованном совместно Севастопольским региональным отделением «Ассоциация юристов России», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Общественной приемной Партии «Единая Россия».

Это мероприятие носит регулярный характер. Рабочая группа центра консультирования для оказания юридической помощи жителям города формируется из представителей органов законодательной, исполнительной, судебной власти, органов прокуратуры, адвокатуры, нотариата, юридического бизнеса и профессорско-преподавательского состава Севастопольского государственного университета. Такой разноплановый состав группы экспертов позволяет объемно рассмотреть любой поступивший вопрос и дать компетентные рекомендации по его решению, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

Всем обратившимся в этот день севастопольцам была оказана квалифицированная юридическая помощь по интересующим их вопросам.

источник: Нотариальная палата Севастополя