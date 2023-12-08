Представители Правительства Севастополя, центра «Мой бизнес», Департамента цифрового развития и Департамента экономического развития подвели итоги года для ИТ-отрасли

В Технопарке «ИТ Крым» состоялась встреча Правительства г.Севастополя с представителями ИТ-отрасли. В мероприятии приняли участие: вице-губернатор Мария Литовко, представители центра «Мой бизнес», Департамента цифрового развития и Департамента экономического развития, а также представители малого и среднего предпринимательства, занятые в отрасли информационных технологий города. Модератором встречи выступил Дмитрий Зеленский, генеральный директор Технопарка «ИТ Крым».

Построение открытой коммуникации с представителями власти позволяет распределить усилия в соответствии с реальными потребностями жителей Севастополя, резидентов и их клиентов. Технопарк, используя эту коммуникацию и статус приоритетного проекта, предоставляет резидентам лучшие условия для роста без дополнительных рисков.

Участники встречи обсудили эффективность мер поддержки, которые оказываются компаниям из ИТ-отрасли, механизмы взаимодействия и льготы, предоставляемые в рамках Свободной экономической зоны Севастополя.

Итогом встречи стало выдвижение предложения о создании в Севастополе экспериментальной зоны для ВЭД с использованием цифровых активов для международных расчетов. Инициатива связана с заявлением ЦБ РФ о возможном создании специальных уполномоченных организаций, через которые будут происходить расчеты с субъектами внешнеэкономической деятельности.

Севастополь знаком с санкциями с 2014 года, современные блокчейн-технологии — один из эффективных инструментов для замены западной финансовой системы. Нужно, опираясь на компетенции и наработки местных ИТ-компаний в области финтеха 2.0, предложить реальные меры по построению конкурентной финансовой инфраструктуры, — цитирует серийного ИТ-предпринимателя, венчурного инвестора, основателя Технопарка «ИТ Крым» Дмитрия Гачко.

Благодаря сочетанию инфраструктурных и экономических факторов город может стать пилотным регионом для реализации экспериментального режима и размещения операционной площадки.

источник: пресс-служба «ИТ Крым»