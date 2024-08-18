Представители туротрасли Крыма награждены за презентацию достижений на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Выставка стала самым ярким событием года, которое сплотило всю страну, показало все достижения регионов, и мы с вами стали часть этого масштабного движения. Каждый из вас внес свой личный вклад в успех Крыма, вложил свой опыт, свои труды, свое мастерство в это общее дело. С гордостью хочу отметить работу Декады туризма, которую провели сотрудники Министерства курортов и туризма РК совместно с администрациями муниципалитетов и турбизнесом, — сказал Сергей Ганзий.

Вручая награды, министр отметил, что в том числе и благодаря активному участию и сплоченной работе представителей отрасли, Республика Крым получила высокие оценки, а стенд Крыма среди более чем 130 стендов выставки-форума вошёл в 10-ку лучших в народном интернет-голосовании, взяв пальму первенства во всех 11-ти номинациях, оценивающих работу экспозиций.

Среди гостей стенда в Москве было разыграно 18 путёвок на двоих на отдых в Крым. Активную работу вели агропромышленные предприятия, показывая уникальность полуострова, санаторно-курортные предприятия проводили консультации с врачами-курортологами, была представлена уникальная концертная программа Крымской государственной филармонии и Евпаторийского центра культуры и досуга.

Гостей крымского стенда учили делать зарядку вожатые «Артека», снимать «вау-видео», спасать дельфинов, изучать «Азбуку Крыма», разбираться в крымской косметике, рисовать вином на торшоне и на морской гальке мелками и фломастерами. Тысячи гостей ВДНХ узнали про лавандовое море Крыма и получили на память букеты лаванды и другие памятные подарки.

За 248 рабочих дней выставки на стенде Республики Крым было проведено 25 тематических декад, подготовленных всеми муниципальными образованиями республики. Для гостей стенда было организовано и проведено более 12,5 тысяч ярких мероприятий, каждое из которых рассказывало о достижениях Крыма за 10 лет. Декада крымского туризма проходила с 9 по 21 декабря, 15 декабря на выставке состоялся День региона Республики Крым.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма