Преимущественная покупка доли в ООО: что нужно учитывать на переходе к гибким правилам﻿

С 1 сентября меняются правила продажи доли в бизнесе. Теперь компании могут отказаться от правила о преимущественной покупке для остальных участников. Раньше механизм был обязательным, и организации нередко предусматривали обратное в корпоративном договоре, что становилось причиной конфликтов между бизнес-партнерами. Новелла решит эту проблему и сделает правила выхода из фирмы более гибкими. Но юристы предупреждают: изменение создает новые риски злоупотреблений со стороны мажоритариев.

Что изменится

Раньше, если участник ООО хотел продать свою долю, сначала он должен был предложить ее другим совладельцам и самой компании. Если они отказались от покупки или пропустили 30-дневный срок для ответа, тогда долю допускалось продавать любому лицу. С 1 сентября в уставе ООО можно предусмотреть особые правила о преимущественном праве покупки доли, полностью или частично отказавшись от этого механизма. Разрешить выкуп доли одному, нескольким или всем совладельцам — такие действия можно связать с соблюдением каких-либо условий либо наступлением определенного срока.

Также организации вправе исключить преимущественное право для всех или конкретных участников (например, для тех, чья доля превышает определенный размер). Участники ООО могут договориться, что продажа доли возможна без соблюдения преимущественного права при определенных условиях: при продаже доли аффилированным лицам, при условии получения согласия совета директоров, наличия у покупателя определенной квалификации и других.

Продавец доли должен направить оферту только участникам, у которых есть преимущественное право. Узнать о них можно у самой компании — сведения должны предоставить в течение пяти рабочих дней.

Советник корпоративной практики Иван Фрышкин рассказывает, что до принятия нововведений в отношении совместного предприятия на практике действовали два режима. Первый — установленный в законе и уставе порядок осуществления преимущественного права покупки доли. Второй — более комплексный и адаптированный под коммерческую договоренность сторон, который закреплялся в корпоративном договоре.

Такое сосуществование двух параллельных режимов осуществления преимущественного права создавало проблемы при корпоративном конфликте, когда одна из сторон начинала действовать в соответствии с законом и уставом, но в нарушение корпоративного договора, — отмечает Фрышкин.

Деловая практика уже давно требовала изменений, подтверждает юрист юридической практики Даниил Остроушков. Еще в 2020 году Верховный суд указал: все правила, касающиеся ограничения отчуждения доли в уставном капитале ООО третьим лицам, включая право преимущественной покупки доли, можно изменить или полностью отменить уставом компании (дело № А65-3053/2019).

Однако многие суды, участники ООО и корпоративные юристы продолжали придерживаться консервативного подхода в этом вопросе, — рассказывает Мария Винокурова, старший юрист Нововведения согласуют законодательное регулирование с позицией ВС, что создаст более предсказуемые условия для участников бизнеса и юристов при структурировании сделок.

Кому выгодны изменения

Нововведение упрощает переговоры о структурировании, поскольку снимаются вопросы, которые раньше могли стать предметом длительного обсуждения. Если участники ведут переговоры о принятии нового члена или привлекают деньги в инвестиционном раунде, им целесообразно не использовать преимущественное право покупки. Причем запрет на преимущественное право можно установить, например, еще до выхода проекта на самоокупаемость. Можно также ограничить его применение случаями разрешенных передач, то есть не применять запрет при продаже долей на рыночных условиях независимому третьему лицу.

В первую очередь выиграют стартапы, венчурные проекты, компании с большим числом участников. Это серьезный шаг для повышения инвестиционной привлекательности, — считает Клещев.

По мнению старшего юриста Андрея Липина, новые правила особенно актуальны для ООО, в которых отношения внутри ограниченного состава участников могут требовать тонкой индивидуальной настройки.

Наиболее интересна отмена преимущественного права финансовым инвесторам, которые хотят повышения «ликвидности» их доли в компании, а необходимость соблюдения преимущественного права затрудняет отчуждение доли третьим лицам, продолжает партнер Дмитрий Позин. Стратегические инвесторы, наоборот, заинтересованы в стабильности состава участников ООО и поэтому будут выступать за сохранение преимущественного права.