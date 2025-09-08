Прямо сейчас:
Преимущественная покупка доли в ООО: что нужно учитывать на переходе к гибким правилам﻿

08.09.2025

С 1 сентября меняются правила продажи доли в бизнесе. Теперь компании могут отказаться от правила о преимущественной покупке для остальных участников. Раньше механизм был обязательным, и организации нередко предусматривали обратное в корпоративном договоре, что становилось причиной конфликтов между бизнес-партнерами. Новелла решит эту проблему и сделает правила выхода из фирмы более гибкими. Но юристы предупреждают: изменение создает новые риски злоупотреблений со стороны мажоритариев.

Что изменится

Раньше, если участник ООО хотел продать свою долю, сначала он должен был предложить ее другим совладельцам и самой компании. Если они отказались от покупки или пропустили 30-дневный срок для ответа, тогда долю допускалось продавать любому лицу. С 1 сентября в уставе ООО можно предусмотреть особые правила о преимущественном праве покупки доли, полностью или частично отказавшись от этого механизма. Разрешить выкуп доли одному, нескольким или всем совладельцам — такие действия можно связать с соблюдением каких-либо условий либо наступлением определенного срока.

Также организации вправе исключить преимущественное право для всех или конкретных участников (например, для тех, чья доля превышает определенный размер). Участники ООО могут договориться, что продажа доли возможна без соблюдения преимущественного права при определенных условиях: при продаже доли аффилированным лицам, при условии получения согласия совета директоров, наличия у покупателя определенной квалификации и других.

Продавец доли должен направить оферту только участникам, у которых есть преимущественное право. Узнать о них можно у самой компании — сведения должны предоставить в течение пяти рабочих дней.

Советник корпоративной практики Better Chance Иван Фрышкин рассказывает, что до принятия нововведений в отношении совместного предприятия на практике действовали два режима. Первый — установленный в законе и уставе порядок осуществления преимущественного права покупки доли. Второй — более комплексный и адаптированный под коммерческую договоренность сторон, который закреплялся в корпоративном договоре.

Такое сосуществование двух параллельных режимов осуществления преимущественного права создавало проблемы при корпоративном конфликте, когда одна из сторон начинала действовать в соответствии с законом и уставом, но в нарушение корпоративного договора, — отмечает Фрышкин.

Деловая практика уже давно требовала изменений, подтверждает юрист юридической практики АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Даниил Остроушков. Еще в 2020 году Верховный суд указал: все правила, касающиеся ограничения отчуждения доли в уставном капитале ООО третьим лицам, включая право преимущественной покупки доли, можно изменить или полностью отменить уставом компании (дело № А65-3053/2019).

Однако многие суды, участники ООО и корпоративные юристы продолжали придерживаться консервативного подхода в этом вопросе, — рассказывает Мария Винокурова, старший юрист Denuo Нововведения согласуют законодательное регулирование с позицией ВС, что создаст более предсказуемые условия для участников бизнеса и юристов при структурировании сделок.

Кому выгодны изменения

Нововведение упрощает переговоры о структурировании, поскольку снимаются вопросы, которые раньше могли стать предметом длительного обсуждения. Если участники ведут переговоры о принятии нового члена или привлекают деньги в инвестиционном раунде, им целесообразно не использовать преимущественное право покупки. Причем запрет на преимущественное право можно установить, например, еще до выхода проекта на самоокупаемость. Можно также ограничить его применение случаями разрешенных передач, то есть не применять запрет при продаже долей на рыночных условиях независимому третьему лицу.

В первую очередь выиграют стартапы, венчурные проекты, компании с большим числом участников. Это серьезный шаг для повышения инвестиционной привлекательности, — считает Клещев.

По мнению старшего юриста ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Андрея Липина, новые правила особенно актуальны для ООО, в которых отношения внутри ограниченного состава участников могут требовать тонкой индивидуальной настройки.

Наиболее интересна отмена преимущественного права финансовым инвесторам, которые хотят повышения «ликвидности» их доли в компании, а необходимость соблюдения преимущественного права затрудняет отчуждение доли третьим лицам, продолжает партнер Stonebridge Legal Дмитрий Позин. Стратегические инвесторы, наоборот, заинтересованы в стабильности состава участников ООО и поэтому будут выступать за сохранение преимущественного права.

Винокурова уверена: нововведение понравится участникам, реализующим опционные сделки с третьими лицами. В уставе организации можно предусмотреть, что реализация таких опционов не требует соблюдения права преимущественной покупки доли при выполнении определенных условий. Например, при продаже доли заранее согласованным лицам — выгодоприобретателями по опциону.

По словам Клещева, нововведение особенно важно для крупного бизнеса, поскольку в холдингах и многоуровневых группах доли часто переходят между структурами одной группы. Прежний механизм преимущественного выкупа выглядел в таких случаях искусственным барьером: приходилось уведомлять всех участников, ждать сроки, хотя сделка была внутригрупповой и согласие всех членов общества подразумевалось. Теперь такие транзакции можно оформлять быстрее и без ненужных процедур. Для крупных M&A-сделок это означает меньше формальных рисков и более предсказуемую структуру сделки, отмечает Клещев.

Как подготовиться к изменениям

Подготовка к изменениям требует точечного пересмотра существующих положений устава и корпоративных договоров компании. В основном это коснется порядка ведения собраний и заседаний коллегиальных органов управления.

Устав — мощнейший инструмент диспозитивного регулирования корпоративных отношений, при структурировании которого участники должны учитывать множество факторов, — заявляет Остроушков.

Работа компаний не будет заблокирована, если эти изменения не внести, но их внесение сделает правоприменение более удобным для юридических лиц.

Рекомендация для подготовки к изменениям, как всегда, одна: изучить, разобраться и при необходимости скорректировать свои уставы под собственные нужды. Юристам будет чем заняться, — считает Александр Арбузов, партнер юридической практики АЛЬТХАУС (ALTHAUS)

С точки зрения юридической техники новые положения о преимущественном праве покупки правильнее отражать в уставе уже после вступления в силу положений закона, то есть с 1 сентября. При этом утвердить устав на общем собрании участников можно было и до указанной даты, поскольку он вступает в силу лишь после регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

Чтобы все было корректно, регистрация должна состояться 1 сентября или позднее, — отмечает Гареев.

Винокурова обращает внимание, что законодательство не регулирует сроки и порядок информирования обществом участников о получении оферты о планируемой продаже доли.

В связи с этим полезно при внесении изменений в устав также уточнить порядок действия участников и общества в случае направления кем-либо из участников оферты, — советует Винокурова.

Оценка изменений от экспертов

Нормы о возможности более сложного регулирования преимущественного права (включая его отмену только для определенных участников и возможность поставить его в зависимость от определенных условий или сроков) параллельно не внесли в закон «Об акционерных обществах». По мнению Липина, это оставляет открытым вопрос о том, можно ли такой более сложный режим преимущественного права использовать в АО. При этом преимущественное право в ООО по-прежнему распространяется только на продажу участником доли, но не действует на иные возмездные сделки, как это возможно в АО. Гареев объясняет: традиционно институт преимущественного права покупки считался особенностью ООО как разновидности непубличной корпорации, где состав участников имеет существенное значение. Изменения сблизили режим преимущественного права в ООО и АО, но его диспозитивность в случае с ООО будет выстроена по модели opt-out (преимущественное право применяется, пока не отменено уставом), в то время как в АО она сохранится в модели opt-in (преимущественное право применяется, если оно предусмотрено уставом).

При проверке компании и структурировании сделки по приобретению долей ООО теперь сложнее определить, имеют ли участники компании преимущественное право, особенно когда устав связывает его осуществление с наступлением определенных обстоятельств. Если они будут публично известны или легко проверяемы (например, смена гендиректора или увеличение уставного катала), то проблем не возникнет.

Но что делать, если такие обстоятельства будут известны только самому обществу и его участникам? Например, заключение какой-то сделки или принятие советом директоров решения по какому-то вопросу? — задается вопросом Позин.

В таком случае потенциальный покупатель будет вынужден полагаться только на заверения продавца. При этом непонятно, как будут действовать нотариусы, которым надо проверить соблюдение преимущественного права. Будут ли они запрашивать информацию у самого ООО? И какие наступят последствия, если фирма не знала об обстоятельствах, с которыми устав связывает возникновение преимущественного права? Ответы на эти вопросы только предстоит найти. Как заключил Позин:

Новые формулировки оставляют место для новых дискуссий.

источник: pravo.ru, автор — Алина Михайлова

Просмотры: 7

