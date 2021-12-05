Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк проверил строительные объекты в Керчи и Саках

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк провел два рабочих выезда в Керчи и Саки, проверив строительство объектов в рамках реализации нацпроектов.

Керчь.

В Керчи глава Совмина РК проверил ход строительства и капитального ремонта в образовательных и дошкольных учреждениях, ремонтируемых в рамках национального проекта «Демография» и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Первым осмотренным объектом был детский садик, расположенный в районе пересечения улиц Орджоникидзе и Клинковского. В августе этого года строительство нового садика было выполнено на 50%. Были завершены работы по устройству железобетонного каркаса здания, по устройству кладки, каркаса под гипсокартон на первом этаже здания, устранялись отставания от графика производства работ. На сегодня, по заверению подрядчика, работы выполнены на 87%. Одна из основных проблем необходимость увеличения температурного режима в помещениях путём запуска тепловых пушек. С конца ноября начаты работы по монтажу индивидуального теплового пункта. Они будут завершены в течении недели, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Часть работ на объекте, по словам премьер-министра Крыма, завершена на 100% и 80%, но остаются недоработки. Важно успеть сдать объект до 25 декабря.

Еще о керченских объектах: в детском саду №55 «Хрусталик» нужно заменить оконные блоки, в 22-й школе – не только окна, но и кровлю.

Саки.

В Саках в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» на улице Заводской будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом размером 42х24 метра.

На объекте выполнены земляные работы на 100%, устройство фундаментов и фундаментных балок, а также их гидроизоляция, практически завершено, завершаются работы по наружной сети канализации, водопровода и теплоснабжения. В то же время требуется поставка ряда материалов, в частности, металлоконструкций, вентилируемых фасадов, кровли и полов, окон и дверей и ряда других. На площадке работает 16 человек и три единицы техники. Подрядчик должен усилиться и чтобы войти в график выставить работы в две смены, — отметил Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма также проверил ход капремонта Детской школы искусств имени Богатикова. Там завершаются работы по внутренней отделке помещений музыкальной школы с применением современных звукоизоляционных материалов. Подрядчик завершил облицовку стен в музыкальных классах акустическими панелями, а также облицовку стен звукоизоляционными сэндвич-панелями. В фойе и коридорах школы завершены работы по монтажу декоративных акустических панелей. На первом и втором этажах здания в помещениях музыкальных классов произведён монтаж акустических подвесных потолков.

Также параллельно подрядная организация выполняет ремонт кровли, демонтировано старое покрытие, произведено утепление кровли современными теплоизоляционными плитами, выполнено устройство стяжки с армирующим слоем, кровля готова к устройству покрытий из наплавляемых материалов. Готовность объекта 90%. Уверен, что воспитанникам этой школы искусств будет комфортно заниматься в новых помещениях и повышать своё вокальное и музыкальное мастерство, — подытожил премьер-министр Крыма.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК.