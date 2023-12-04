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Премьер-министр проверил ход аварийно-восстановительных работ в селе Прибрежном

Премьер-министр Крыма проверил ход аварийно-восстановительных работ в селе Прибрежном

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:22 04.12.2023

В селе Прибрежном Сакского района из-за гидрометеорологических явлений были подтоплены улицы и дома. Сегодня ход аварийно-восстановительных работ здесь проверил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма проверил ход аварийно-восстановительных работ в селе Прибрежном

Напомню, что были подтоплены 40 домов, 2 многоквартирных дома и 100 участков. МЧС Республики Крым проводится необходимая работа по ликвидации последствий ЧС. Также был развернут пункт временного размещения. Для восстановления электроснабжения в Республике Крым задействовано 43 бригады, 97 человек, 43 единиц техники. По состоянию на текущее время отключённых котельных нет. Водоснабжение и отопление подается в штатном режиме.  Установлено повреждение и затекание кровель. Необходимая работа проводится, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма проверил ход аварийно-восстановительных работ в селе Прибрежном

По словам Премьер-министра Крыма, всего к ликвидации происшествий привлечено от РСЧС более 2 500 человек и 250 единиц техники.

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Премьер-министр Крыма проверил ход аварийно-восстановительных работ в селе Прибрежном

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.

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