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Премьер Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с «коронавирусными выплатами» медработникам
Фото: РБК

Премьер Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с «коронавирусными выплатами» медработникам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 18.05.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал раз и навсегда прекратить злоупотребления со стимулирующими выплатами медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией. Для этого Правительство уточнило порядок расчета федеральных выплат, исключив любую возможность рассчитывать суммы по времени. Выплаты полагаются за сам факт работы с такими пациентами, подчеркнул глава Кабмина на специальном совещании.

Поручения Президента, решения Правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты, — напомнил Мишустин. — Мало того, что такие действия прямо противоречат сути поручений и обращений президента, людям, которые принимают подобные решения, чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками, которые каждый день рискуют своим здоровьем и, к сожалению, жизнями.

Премьер напомнил, что все сроки для перевода денег за апрель уже истекли, и регионы должны начать начисления за май. Он попросил руководителей медицинских учреждений лично контролировать получение сотрудниками доплат и их размер.

Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда он будет проводить совещание по этому вопросу, — цитирует Мишустина «Российская газета».

Он попросил вице-премьеров и профильных министров тщательно подготовиться к докладам.

Премьер Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с «коронавирусными выплатами» медработникам

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