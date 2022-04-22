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Премьера спектакля "Золотая антилопа": сказочная Индия на сцене Крымского ТЮЗа

Премьера спектакля «Золотая антилопа»: сказочная Индия на сцене Крымского ТЮЗа

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 19:01 22.04.2022

Репертуар Крымского театра юного зрителя пополнил спектакль «Золотая антилопа».

Легкие шафрановые полотна развеваются по всей сцене: «Над Индией взошло солнце!», – под мелодию глюкофона и диджериду индийские торговцы знакомят зрителей со сказкой. Обычный прилавок может стать креслом Раджи, веревка с колокольчиком – буйволом, всё возможно, благодаря фантазии. Спектакль задумывался художественным руководителем постановки Андреем Пермяковым и режиссером Сергеем Новиковым как игровой. Артисты, играя друг с другом, вовлекают зрителя в приключения доброго мальчика-сироты, который ценит дружбу больше золота. Можно ли представить Индию без музыки и танцев? Конечно – нет! Пластиограф Дарина Шарпило работала с артистами несколько месяцев, чтобы зрители прочувствовали настоящую мелодичность этой сказочной страны, — отмечают в пресс-службе театра.

Индия – страна ярких красок, и это удачно подчеркнул художник постановки Сергей Дулесов. Гротескные головные уборы «антигероев», усыпанные украшениями костюмы, много золота и тёплых цветов – всё это про удивительную страну «Золотой антилопы».

Премьера спектакля "Золотая антилопа": сказочная Индия на сцене Крымского ТЮЗа Премьера спектакля "Золотая антилопа": сказочная Индия на сцене Крымского ТЮЗа Премьера спектакля "Золотая антилопа": сказочная Индия на сцене Крымского ТЮЗа

Спектакль с юмором, но несет в себе серьёзный посыл. История о том, как человек проверяет пробу золота, а золото проверяет пробу человека.

фото: пресс-служба Крымского государственного театра юного зрителя


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