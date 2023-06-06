Премьерные концерты Фестиваля «Природа Искусства» в цветущих розах Никитского ботанического посетили более 1500 зрителей

В первые выходные лета, 3 и 4 июня, в новом розарии Никитского ботанического сада состоялось триумфальное продолжение Фестиваля «Природа Искусства» — масштабного культурного проекта команды легендарного «Севастопольского Бала». В окружении уникальной коллекции, состоящей из сотен видов селекционных роз, прошли два фантастических концерта-перформанса: «Опера и балет» и «Джаз и латина». Их посетило более 1500 зрителей — гости из Севастополя, Крыма и разных регионов России: они наслаждались красотой природы и искусства — музыкой, танцами и друг другом, фотографировались и пробовали уникальное розовое мороженое в «Цветущем буфете» от Арт-кафе «Снежинка».

Первым событием, открывшим второй сезон Фестиваля «Природа Искусства» стал концерт-перформанс «Опера и балет». Среди буйства ароматов и красок цветущих роз под лазурным южным небом звучала музыка Верди, Штрауса, Моцарта, Кальмана, Россини, Легара, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и других великих композиторов. Опера, танцы, блестящие артисты, красивые и счастливые люди — так началось это лето. В этот день на сцене, окруженной цветами, блистали: солистка Крымской государственной филармонии Динара Хафизова (сопрано), заслуженный артист Крыма Денис Бенько (тенор), яркий севастопольский певец Артем Федоров и несравненный Сервер Кадиров (бас). Танцевальные партии исполняли солисты государственного ансамбля «Чёрное море» Сергей Храпин и Яна Колмогорова. Украшением перформанса стали бальные пары — участники Севастопольского Бала, которые создавали живые сцены из знаменитых опер и оперетт.

4 июня состоялся второй концерт Фестиваля «Природа Искусства» — «Джаз и латина». В этот вечер цветущий розарий наполнил фейерверк любимых композиций великих мэтров Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Нэта Кинга Коула, Перри Комо и многих других легендарных джазовых исполнителей. На несколько часов здесь воцарился праздник любви, красоты и творчества, гимном которого которого стала вечная песня Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете».

В этот день сердца зрителей покорил звездный музыкальный ансамбль: джаз-трио «А3» — Андрей Рыбальченко (фортепиано), Андрей Аминов (гитара), Андрей Дегурко (ударные), Виктор Никулин (саксофон), Максим Перов (труба), Александр Попов (гитара). Вокальные партии исполняли Анна Шакель, Оксана Ференчук (Ростов), СиКу Плам Ромай Диаз (Куба) и специальный гость — джазовый шоумен из США Стивен Митчелл (Нью-Йорк).

По-настоящему жаркий латинский характер придали событию зажигательные танцы от руководителей Фестиваля «Природа Искусства» Дмитрия Платова и Екатерины Графодатской, к которым с радостью присоединились и гости события, устроившие импровизированный танцпол на дорожках розового сада. В финале концерта весь «цветущий зал» спел невероятную песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз», которая здесь звучала как молитва любви и красоты.

Фестиваль «Природа Искусства» лично для меня — это огромная благодарность Крыму за его природу и красоту. Я родилась здесь и мне очень нравится, что в этом проекте так удачно переплетены природа, искусство и абсолютно бесконечное разнообразие великолепных мест. Все они уникальные, каждое имеет свой образ и диктует характер программы. Премьерные концерты этого сезона прошли в розарии Никитского ботанического сада, который впервые открыл свои двери специально для гостей нашего фестиваля. Море, розы, пение птиц, песни, звучащие со сцены им в унисон – здесь сегодня царит свобода творчества, любовь, радость жизни, здесь летит душа. Именно таким мы хотим видеть Крым, ведь Крым — это рай и пусть у него будет «Жизнь в розовом цвете», — отмечает автор и руководитель Фестиваля «Природа Искусства» Екатерина Графодатская.

Следующие концерты фестиваля пройдут в лавандовых полях поселка. Точная дата событий уточняется и будет анонсирована позже. Узнать все подробности о предстоящих концертах можно будет на сайте sevbal.ru и в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Также в планах у команды «Севастопольского Бала» — концерты в конопляных полях, виноградниках и на берегу моря.

Отметим, что концерты Фестиваля «Природа Искусства» в цветущих розах проходили при информационной поддержке Правительства города Ялты, Никитского ботанического сада и радиостанции «Севастополь FM».

СПРАВКА

Фестиваль «Природа Искусства» – уникальный проект, объединяющий в одном ансамбле красоту природы и искусства. Он посвящается великому русскому художнику Ивану Константиновичу Айвазовскому. Его творческая концепция – представить в естественных живописных декорациях Крыма галерею «живых» картин.

Музыкальные, танцевальные и театральные представления на открытых природных площадках – в цветущих персиковых садах, на лавандовых полях, в цветущих розах, в конопляных полях, на виноградниках и берегу моря – становятся новыми культурными пространствами и источником ни с чем не сравнимых эстетических ощущений и впечатлений.

Премьера фестиваля состоялась в 2022 году. В трех красивейших местах – в черешневых садах, лавандовых полях и на морском берегу – прошло 10 классических, джазовых и детских событий, объединивших более 5 тысяч гостей, в том числе и совсем юных, которые стали участниками театрально–музыкальных перформансов: «Алиса в стране чудес» и «Конек–Горбунок».

источник: пресс-служба event-агентства «Севастопольский Бал»

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