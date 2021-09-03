Преступник, ограбивший отделение банка в крымском поселке Орджоникидзе, задержан в Санкт-Петербурге

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из города Феодосии при содействии оперативников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщили в МВД.

Злоумышленник ворвался в помещение банковского отделения в поселке городского типа Орджоникидзе в Феодосии. Внутри в это время находились пожилая посетительница и две сотрудницы банка – операционист и кассир. Угрожая им применением похожего на пистолет предмета, подозреваемый закрыл дверь изнутри и похитил из кассы 484 тысяч рублей, 2 тысячи долларов США и 725 евро. Об этом преступлении — ЗДЕСЬ.

Одна из девушек попыталась оказать нападавшему сопротивление, однако он сбил ее с ног и повалил на пол, а затем покинул место преступления. Установлено, что сразу после этого он покинул Крым.

Следователем отдела МВД России по городу Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ. В результате кропотливой работы оперативные сотрудники установили местонахождение злоумышленника в городе Санкт-Петербурге. В ходе обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства, в том числе муляж боевого пистолета. Мужчина дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на погашение многочисленных кредитов, — отметили в МВД.

Выяснилось, что задержанный, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее был неоднократно судим на территории своего государства за совершение преступлений против собственности, среди которых разбойное нападение и кражи из квартир и домовладений.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.